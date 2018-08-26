Dolar prangasına dijital çözüm

Dünya ABD'nin 'dolar' üzerinden başlattığı siyasi baskıları aşmak için yeni yollar aramaya başladı. Gelişmekte olan 20 ülkenin kurduğu G20 organizyonu da Arjantin'in Salta şehrinde yaptığı G20 Digital Ekonomiden Sorumlu Bakanlar toplantısında aralarında küresel belirsizlikler ve kur savaşlarının da olduğu sorunların nasıl aşılacağına dair görüş alışverişi yapıldı. Toplantıya Türkiye adına katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, toplantıdaki herkesin dünyada ticaretin ve ekonominin öngörülemez hale gelmesinden şikayetçi olduğunu anlattı.

Varank, toplantıda yaptığı konuşmasında dijital ekonomi sayesinde bu tür belirsizliklerin ve hegemonik hareketlerin önüne geçilebileceğini belirttiğini söyleyerek, dijital ekonomi ve değiş-tokuş mekanizmasının geliştirilmesini önerdi. İki gün süren toplantılarda G20 ülkelerinin dijital ekonomideki pozisyonlarını anlatan konuşmalar yaptıklarını belirten Varank, şöyle devam etti: "Biz konuşmamızda özellikle son günlerde yaşadığımız kurdaki dalgalanmayla ilgili bir bölümden bahsettik. Şu anda dünyada bir para biriminin hegemonyası var. Bu hegemonya sayesinde birtakım siyasi atraksiyonlarla ekonomiye etki etme olanağı buluyorlar. Eğer biz dünyada dijital ekonomiyle kullanılabilecek bir değiş-tokuş mekanizması geliştirebilirsek böylece bir para biriminin hegemonyasını da kırma imkânımız olur. Bunun için çalışmak gerekiyor ve ülkelerin de bunu değerlendirmesi gerekiyor."