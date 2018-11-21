Dolar son 5 ayın en düşük seviyesine geriledi! İşte dolarda son durum

5.30 direnci kırılan dolar, 7 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyesine geriledi. Dolar şu sıralarda 5,28, euro ise 6,03'ten işlem görüyor.

ABD'NİN PETROL FİYATLARI KARARI SONRASI DOLAR DÜŞÜŞE GEÇTİ

Merkez Bankasının faiz indirimi beklentisi nedeniyle yükselişe geçen dolar, Amerika'nın petrol fiyatlarındaki düşüşün süreceğini açıklamasının ardından yine geriledi.

DOLAR SON 5 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

Dolar kuru dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 5.38 TL seviyesinde bulunurken, yeni güne yatay bir seyirle başladı. Dolar kuru akşam saatleri itibarıyla 5,28 TL seviyesinde bulunurken, euro kuru ise 6,03 TL seviyesinde hareket ediyor.

