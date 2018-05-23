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Dolar tüm zamanların rekorunu kırdı

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.05.2018 02:15 | Son Güncelleme

Dolar kuru en son kaç lira oldu? Bankalararası piyasada dolar 4,81 lirayı, euro ise 5,60'ı aşarak tüm zamanların rekorunu kırdı.

Dolar tüm zamanların rekorunu kırdı

Türk Lirası, dolar ve euro karşısında hızla değer kaybetmeye devam ediyor.

Dolar fiyatı 23 Mayıs Çarşamba gününün ilk saatlerinde 4,81 lirayı aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Dolardaki yükseliş devam ederken euro da rekorunu tazeledi.

Dün 5,4935’i gören euro yeni günde 5,6093 ile rekorunu tazeledi.

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