Dolar ve Euro kuru bugün ne kadar? 23 Nisan döviz ve altın fiyatları

Küresel piyasalarda petrol fiyatları ise ABD'nin İran'dan petrol ithalatına tanıdığı muafiyetleri sona erdireceği haberinin etkisiyle sert yükseldi. ABD'den yapılan yazılı açıklamada, daha önce İran petrol yaptırımlarından muaf tutulan 8 ülkeye yeni muafiyet hakkı tanınmayacağı açıklandı. İşte küresel ve ulusal gelişmeler sonrası dolar ve altın fiyatları...
Kapalıçarşı'da 5,8330 liradan alınan dolar, 5,8340 liradan satılıyor. 6,5660 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,5670 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,8330 lira, avronun satış fiyatı ise 6,5670 lira olmuştu.
Dün dolar kurundaki değer kazançlarına paralel pozitif bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,17 primle 238,8 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, bugüne yatay seyirle başlamasının ardından saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 238,7 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 389 lira, Cumhuriyet altını 1.595 liradan satılıyor.
Asya piyasalarında negatif bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,20 değer kaybıyla 1.272,33 dolar seviyesinden işlem görüyor.
Analistler, bugün yurt içinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla piyasaların kapalı olduğunu, yurt dışında ise ABD'de yeni konut satışları başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini bildirdi.
Dün 74,53 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, 74,14 dolardan günü tamamladı. Brent petrolün varili saat 08.55 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,31 artışla 74,37 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 66,04 dolardan alıcı buldu.
Dün Beyaz Saray'ın, daha önce İran petrol yaptırımlarından muaf tutulan 8 ülkeye yeni muafiyet hakkı verilmeyeceğini açıklamasının ardından petrol fiyatları yılın en yüksek seviyesine ulaşarak 74,53 dolardan işlem gördü.
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, "ABD Başkanı Donald Trump, mayıs başında süresi dolan muafiyetleri uzatmama kararı verdi. Bu karar, İran'ın petrol ihracatını sıfırlamayı ve rejimin ana gelir kaynağını sınırlamayı hedeflemektedir." ifadeleri kullanıldı.
Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, alınan bu kararla Tahran üzerindeki ekonomik baskıyı daha da artırmayı hedeflediklerini belirterek, ilgili ülkelerin İran'dan petrol ithalatını bu şekilde tamamen sonlandıracaklarını kaydetti.
Bu kararla 2 Mayıs'a kadar 180 günlüğüne "ABD'nin İran'dan petrol alımına yaptırım getiren kararından muaf tutulan" Çin, Hindistan, Japonya, Güney Kore, Tayvan, Türkiye, İtalya ve Yunanistan'ın muafiyetleri sona ermiş olacak.
Brent petrolde teknik olarak 74,30 ila 74,33 dolar aralığının direnç, 74,24 ila 74,27 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.
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