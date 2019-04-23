Dolar ve Euro kuru bugün ne kadar? 23 Nisan döviz ve altın fiyatları

Küresel piyasalarda petrol fiyatları ise ABD'nin İran'dan petrol ithalatına tanıdığı muafiyetleri sona erdireceği haberinin etkisiyle sert yükseldi. ABD'den yapılan yazılı açıklamada, daha önce İran petrol yaptırımlarından muaf tutulan 8 ülkeye yeni muafiyet hakkı tanınmayacağı açıklandı. İşte küresel ve ulusal gelişmeler sonrası dolar ve altın fiyatları... DOLAR VE EURO NE KADAR? - 23 NİSAN GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARI Kapalıçarşı'da 5,8330 liradan alınan dolar, 5,8340 liradan satılıyor. 6,5660 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,5670 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,8330 lira, avronun satış fiyatı ise 6,5670 lira olmuştu. GÜNCEL DOLAR VE EURO FİYATLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ ÇEYREK VE GRAM ALTIN NE KADAR? - 23 NİSAN GÜNCEL ALTIN FİYATLARI Dün dolar kurundaki değer kazançlarına paralel pozitif bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,17 primle 238,8 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, bugüne yatay seyirle başlamasının ardından saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 238,7 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 389 lira, Cumhuriyet altını 1.595 liradan satılıyor. Asya piyasalarında negatif bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,20 değer kaybıyla 1.272,33 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla piyasaların kapalı olduğunu, yurt dışında ise ABD'de yeni konut satışları başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini bildirdi. GÜNCEL ALTIN FİYATLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ KÜRESEL PİYASALARDA 'PETROL' KRİZİ Dün 74,53 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, 74,14 dolardan günü tamamladı. Brent petrolün varili saat 08.55 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,31 artışla 74,37 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 66,04 dolardan alıcı buldu. Dün Beyaz Saray'ın, daha önce İran petrol yaptırımlarından muaf tutulan 8 ülkeye yeni muafiyet hakkı verilmeyeceğini açıklamasının ardından petrol fiyatları yılın en yüksek seviyesine ulaşarak 74,53 dolardan işlem gördü. Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, "ABD Başkanı Donald Trump, mayıs başında süresi dolan muafiyetleri uzatmama kararı verdi. Bu karar, İran'ın petrol ihracatını sıfırlamayı ve rejimin ana gelir kaynağını sınırlamayı hedeflemektedir." ifadeleri kullanıldı.