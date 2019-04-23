FİNANS

Dolar ve Euro kuru bugün ne kadar? 23 Nisan döviz ve altın fiyatları

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.04.2019 09:13 | Son Güncelleme

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile birlikte Paskalya tatili olması nedeniyle dolar ve euro kurunda hacim sınırlı kaldı. İstanbul serbest piyasada dolar 5,8340 liradan, avro 6,5670 liradan güne başladı. 23 Nisan Salı günü (bugün) ise Kapalıçarşı'da gram altın 238 liradan, çeyrek altın ise 389 liraya satılıyor. İşte güncel dolar kuru ve altın fiyatları...

Dolar ve Euro kuru bugün ne kadar? 23 Nisan döviz ve altın fiyatları

Küresel piyasalarda petrol fiyatları ise ABD'nin İran'dan petrol ithalatına tanıdığı muafiyetleri sona erdireceği haberinin etkisiyle sert yükseldi. ABD'den yapılan yazılı açıklamada, daha önce İran petrol yaptırımlarından muaf tutulan 8 ülkeye yeni muafiyet hakkı tanınmayacağı açıklandı. İşte küresel ve ulusal gelişmeler sonrası dolar ve altın fiyatları...

DOLAR VE EURO NE KADAR? - 23 NİSAN GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARI

Kapalıçarşı'da 5,8330 liradan alınan dolar, 5,8340 liradan satılıyor. 6,5660 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,5670 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,8330 lira, avronun satış fiyatı ise 6,5670 lira olmuştu.

GÜNCEL DOLAR VE EURO FİYATLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ÇEYREK VE GRAM ALTIN NE KADAR? - 23 NİSAN GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Dün dolar kurundaki değer kazançlarına paralel pozitif bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,17 primle 238,8 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne yatay seyirle başlamasının ardından saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 238,7 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 389 lira, Cumhuriyet altını 1.595 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında negatif bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,20 değer kaybıyla 1.272,33 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla piyasaların kapalı olduğunu, yurt dışında ise ABD'de yeni konut satışları başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini bildirdi.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KÜRESEL PİYASALARDA 'PETROL' KRİZİ

Dün 74,53 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, 74,14 dolardan günü tamamladı. Brent petrolün varili saat 08.55 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,31 artışla 74,37 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 66,04 dolardan alıcı buldu.

Dün Beyaz Saray'ın, daha önce İran petrol yaptırımlarından muaf tutulan 8 ülkeye yeni muafiyet hakkı verilmeyeceğini açıklamasının ardından petrol fiyatları yılın en yüksek seviyesine ulaşarak 74,53 dolardan işlem gördü.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, "ABD Başkanı Donald Trump, mayıs başında süresi dolan muafiyetleri uzatmama kararı verdi. Bu karar, İran'ın petrol ihracatını sıfırlamayı ve rejimin ana gelir kaynağını sınırlamayı hedeflemektedir." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, alınan bu kararla Tahran üzerindeki ekonomik baskıyı daha da artırmayı hedeflediklerini belirterek, ilgili ülkelerin İran'dan petrol ithalatını bu şekilde tamamen sonlandıracaklarını kaydetti.

Bu kararla 2 Mayıs'a kadar 180 günlüğüne "ABD'nin İran'dan petrol alımına yaptırım getiren kararından muaf tutulan" Çin, Hindistan, Japonya, Güney Kore, Tayvan, Türkiye, İtalya ve Yunanistan'ın muafiyetleri sona ermiş olacak.

Brent petrolde teknik olarak 74,30 ila 74,33 dolar aralığının direnç, 74,24 ila 74,27 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

PARTNEREski sevgiliden bomba itiraf! Angelina cinsel ilişki bağımlısıydıEski sevgiliden bomba itiraf! Angelina cinsel ilişki bağımlısıydı
Bakan Albayrak: Söz verdiğimiz politikaları hayata geçiriyoruzBakan Albayrak: Söz verdiğimiz politikaları hayata geçiriyoruz
Ziraat Bankası’ndan müşterilerine iki yeni hizmetZiraat Bankası’ndan müşterilerine iki yeni hizmet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dolar euro dolar ne kadar Euro ne kadar altın fiyatları çeyrek altın gram altın yarım altın döviz fiyatları

En Çok Okunan Haberler

Üst üste korkutan depremler! Gece yarısı tekrar sallandı!

Üst üste korkutan depremler! Gece yarısı tekrar sallandı!

İki gündür haber alınamıyordu! Ailesi korkunç gerçekle yüzleşti

İki gündür haber alınamıyordu! Ailesi korkunç gerçekle yüzleşti

Milyonlarca kişiye müjdeli haber! Yargıtay 'işçi haklı' dedi

Milyonlarca kişiye müjdeli haber! Yargıtay 'işçi haklı' dedi

Bakan Albayrak: Söz verdiğimiz politikaları hayata geçiriyoruz

Bakan Albayrak: Söz verdiğimiz politikaları hayata geçiriyoruz

Ziraat Bankası’ndan müşterilerine iki yeni hizmet

Ziraat Bankası’ndan müşterilerine iki yeni hizmet

Avrupalı askeri Türk miğferi koruyor

Avrupalı askeri Türk miğferi koruyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

e-Devlet’ten abonelik ve fesih işlemi 1,2 milyonu geçti!

e-Devlet’ten abonelik ve fesih işlemi 1,2 milyonu geçti!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Türkiye'de personel arıyorlar! 15 bin TL maaş

Türkiye'de personel arıyorlar! 15 bin TL maaş

Akaryakıt fiyatlarına büyük zam

Akaryakıt fiyatlarına büyük zam

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Albayrak: Söz verdiğimiz politikaları hayata geçiriyoruz

Bakan Albayrak: Söz verdiğimiz politikaları hayata geçiriyoruz

Ziraat Bankası’ndan müşterilerine iki yeni hizmet

Ziraat Bankası’ndan müşterilerine iki yeni hizmet

Milyonlarca kişiye müjdeli haber! Yargıtay 'işçi haklı' dedi

Milyonlarca kişiye müjdeli haber! Yargıtay 'işçi haklı' dedi

Borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Artık bunu yapamayacaklar

Borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Artık bunu yapamayacaklar

Sezonun ilki gerçekleşti! Dev gemi 620 turistle Kuşadası'na geldi

Sezonun ilki gerçekleşti! Dev gemi 620 turistle Kuşadası'na geldi

100 milyon dolarlık süper lüks yat Boğaz'dan geçti

Boğaz'dan '100 milyon dolar' geçti

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.