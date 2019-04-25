Dolar ve Euro kuru bugün ne kadar? 25 Nisan Perşembe döviz ve altın fiyatları

ABD ekonomisinin gücünü koruduğuna işaret eden veriler doları desteklerken, Türk lirası baskı altında kalıyor. Dolar/TL'de dalgalı seyir, ABD'nin petrol kararı ve İstanbul seçimleri nedeniyle devam ediyor. Dolar dün 5,89'lara kadar çıkmış, günü 5,87 TL seviyelerinde kapatmıştı. 25 Nisan Perşembe günü (bugün) ise dolar 5,88 TL'den işlem görüyor.
Merkez Bankası bugün saat 14:00'da faiz kararını açıklayacak. Ekonomistler, kurda yaşanan son hareketlilik düşünüldüğünde, bankanın önümüzdeki dönemde yapılabilecek bir faiz indirimine ilişkin sinyal vermesini olası görmüyor.
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