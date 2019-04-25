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Dolar ve Euro kuru bugün ne kadar? 25 Nisan Perşembe döviz ve altın fiyatları

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.04.2019 08:49 | Son Güncelleme

ABD'nin İran'dan petrol alan ülkelere yaptırım açıklaması ve İstanbul'daki seçim sonuçlarına yapılan itirazların belirsizliğin devam etmesi nedeniyle dolar ve euro fiyatları dalgalı bir seyir izlemekte. 25 Nisan Perşembe günü doların alış fiyatı 5.8835 lira olurken, satış fiyatı 5.8880 liradan işlem görmekte. Euro'nun alış fiyatı 6.5721 lira, satış fiyatı ise 6.5796 lira. Kapalıçarşı'da gram altın 241,29 lira, çeyrek altın 386,06 lira, cumhuriyet altını ise 1595,00 liradan işlem görmekte.

Dolar ve Euro kuru bugün ne kadar? 25 Nisan Perşembe döviz ve altın fiyatları

ABD ekonomisinin gücünü koruduğuna işaret eden veriler doları desteklerken, Türk lirası baskı altında kalıyor. Dolar/TL'de dalgalı seyir, ABD'nin petrol kararı ve İstanbul seçimleri nedeniyle devam ediyor. Dolar dün 5,89'lara kadar çıkmış, günü 5,87 TL seviyelerinde kapatmıştı. 25 Nisan Perşembe günü (bugün) ise dolar 5,88 TL'den işlem görüyor.

Merkez Bankası bugün saat 14:00'da faiz kararını açıklayacak. Ekonomistler, kurda yaşanan son hareketlilik düşünüldüğünde, bankanın önümüzdeki dönemde yapılabilecek bir faiz indirimine ilişkin sinyal vermesini olası görmüyor.

GÜNCEL DOLAR VE EURO FİYATLARI - 25 NİSAN PERŞEMBE DÖVİZ KURU

Dolar ve Euro kuru bugün ne kadar 25 Nisan Perşembe döviz ve altın fiyatları.

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GRAM VE ÇEYREK ALTIN NE KADAR? - 25 NİSAN GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Dolar ve Euro kuru bugün ne kadar 25 Nisan Perşembe döviz ve altın fiyatları1

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