Dolar ve Euro ne kadar? 17 Nisan Çarşamba güncel döviz fiyatları

Altının ons fiyatı dün 15 haftanın en düşük seviyesi olan 1.273,05 dolara kadar gerilemesinin ardından, şu dakikalarda 1.279,53 dolar seviyesinden işlem görüyor. AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD-Çin ticaret görüşmelerine ilişkin olumlu havanın küresel piyasalarda risk iştahının artmasına, altın fiyatlarının ise değer kaybetmesine neden olduğunu belirtti.

Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kayıplarına paralel 235,1 liraya kadar gerileyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,45 değer kaybıyla 236,8 liradan tamamladı.

Kapalıçarşı'da 5,7600 liradan alınan dolar, 5,7620 liradan satılıyor. 6,5400 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,5420 lira olarak belirlendi.

Memiş, "ABD'de şirket bilançolarının beklentilerin üzerinde açıklanması ve ticaret müzakerelerinden iyimser sinyallerin alınmasıyla artan risk iştahı, altın fiyatlarını baskıladı. Ons altında teknik olarak düşüşlerde 1.268 dolar destek, 1.288 dolar seviyesini direnç seviyesi olarak takip edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası piyasalarda dün altının ons altın ve dolar kurunun gerilemesinin altının gram fiyatında düşüşlere neden olduğunu ifade eden Memiş, bugün altının gram fiyatında 235 liranın destek, 238,5 liranın ise direnç konumunda olduğunu dile getirdi.

Memiş, bugün yurt içinde konut satışları, yurt dışında ise İngiltere ve Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de dış ticaret verileri ile ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Bej Kitap Raporu'nun takip edileceğini söyledi.

KÜRESEL PİYASALARDA SON DURUM

ABD'de dün açıklanan veriler beklentilerin altında kalırken, bugün Çin'de açıklanan büyüme ve sanayi üretim verisinin beklentileri aşması, Asya piyasalarında dolar endeksinin değer kaybetmesine, Brent petrol ve bakır fiyatlarının ise yükselmesine neden oldu. Dolar endeksi, dünkü kapanışa göre yüzde 0,2 gerileyerek 97'nin altına inerken, Brent petrolün varil fiyatı 72 doların üzerinde dengelendi. Büyüme beklentilerinin yüksek oranda etkilediği bakırın libresi ise şu dakikalarda yüzde 0,7 artışla 2,95 dolar seviyesinde işlem görüyor.