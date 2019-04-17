FİNANS

Dolar ve Euro ne kadar? 17 Nisan Çarşamba güncel döviz fiyatları

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.04.2019 09:05 | Son Güncelleme

İstanbul serbest piyasada dolar 5,7620 liradan, avro 6,5420 liradan güne başladı. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 237,3 lira seviyesinde dengelendi. Küresel piyasalarda ise, karışık sinyaller veren makroekonomik verilere karşın merkez bankalarının piyasaları desteklemeye devam edeceği beklentileri ile pozitif seyrediyor.

Dolar ve Euro ne kadar? 17 Nisan Çarşamba güncel döviz fiyatları

Kapalıçarşı'da 5,7600 liradan alınan dolar, 5,7620 liradan satılıyor. 6,5400 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,5420 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,8130 lira, avronun satış fiyatı ise 6,5700 lira olmuştu.

GRAM VE ÇEYREK ALTIN NE KADAR? - 17 NİSAN ÇARŞAMBA GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kayıplarına paralel 235,1 liraya kadar gerileyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,45 değer kaybıyla 236,8 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.28 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,21 primle 237,3 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 387 lira, Cumhuriyet altını 1.584 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı dün 15 haftanın en düşük seviyesi olan 1.273,05 dolara kadar gerilemesinin ardından, şu dakikalarda 1.279,53 dolar seviyesinden işlem görüyor.
AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD-Çin ticaret görüşmelerine ilişkin olumlu havanın küresel piyasalarda risk iştahının artmasına, altın fiyatlarının ise değer kaybetmesine neden olduğunu belirtti.

Memiş, "ABD'de şirket bilançolarının beklentilerin üzerinde açıklanması ve ticaret müzakerelerinden iyimser sinyallerin alınmasıyla artan risk iştahı, altın fiyatlarını baskıladı. Ons altında teknik olarak düşüşlerde 1.268 dolar destek, 1.288 dolar seviyesini direnç seviyesi olarak takip edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası piyasalarda dün altının ons altın ve dolar kurunun gerilemesinin altının gram fiyatında düşüşlere neden olduğunu ifade eden Memiş, bugün altının gram fiyatında 235 liranın destek, 238,5 liranın ise direnç konumunda olduğunu dile getirdi.

Memiş, bugün yurt içinde konut satışları, yurt dışında ise İngiltere ve Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de dış ticaret verileri ile ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Bej Kitap Raporu'nun takip edileceğini söyledi.

KÜRESEL PİYASALARDA SON DURUM

ABD'de dün açıklanan veriler beklentilerin altında kalırken, bugün Çin'de açıklanan büyüme ve sanayi üretim verisinin beklentileri aşması, Asya piyasalarında dolar endeksinin değer kaybetmesine, Brent petrol ve bakır fiyatlarının ise yükselmesine neden oldu. Dolar endeksi, dünkü kapanışa göre yüzde 0,2 gerileyerek 97'nin altına inerken, Brent petrolün varil fiyatı 72 doların üzerinde dengelendi. Büyüme beklentilerinin yüksek oranda etkilediği bakırın libresi ise şu dakikalarda yüzde 0,7 artışla 2,95 dolar seviyesinde işlem görüyor.

ABD'de dün öngörülerin altında kalan sanayi üretim verisinin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) "güvercin" politikalara devam edeceği beklentileri devam etti. Fed iyimserliğinin yanı sıra açıklanan şirket bilançoları ve yükselen petrol fiyatlarının hisse ve fonları desteklemesi ile dün New York borsasında yükselişler görüldü. Dün Dow Jones endeksi yüzde 0,26, S&P 500 endeksi yüzde 0,05 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,30 değer kazandı.

Avrupa tarafında, dün Almanya ve Avro Bölgesi için açıklanan ZEW endeksleri, pay piyasaları ve avroyu destekledi. Almanya'da ZEW ekonomik beklenti endeksi mart ayındaki eksi 3,6 seviyesinden nisanda artı 3,1 puana yükselirken, şirketlerin karlılıklarına ilişkin beklentilerin de hisse ve sektör bazlı hareketlere neden olduğu görüldü. Alman internet perakendecisi Zalando'nun hisseleri, şirketin bu yılın ilk çeyreğinde kar açıklayacağı beklentisi ile dün yüzde 10,59 değer kazandı. Söz konusu gelişmelerle dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,67, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,44 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,36 yükseldi.

Bugün Çin'de açıklanan sanayi üretim endeksinin yıllık 8,5 artması ve ekonominin yılın ilk çeyreğinde yıllık yüzde 6,4 ile beklentilerin üzerinde büyümesi sonrası kapanışa yakın Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 ve Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 değer kazandı. Japonya'da sanayi üretimi ise martta yıllık yüzde 1,1 geriledi.

Yurt içinde, dün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinin ardından Türkiye-ABD ilişkilerine ilişkin artan iyimserlik akşam saatlerinde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları ile desteklendi. Kalın, S-400 konusunda ABD Kongresi'ne sunulan yaptırım teklifinin kabul edilse dahi Trump'ın muafiyet yetkisini kullanmasını beklediklerini ifade ederek, Patriot füze sistemi konusunda da yetkililerin müzakerelere devam ettiğini ancak henüz istenilen noktaya ulaşılamadığını söyledi.

Söz konusu gelişmeler ve dün açıklanan sanayi üretim verisinin aylık bazda yükseliş kaydetmesi pay piyasalarının alış ağırlıklı bir seyir izlemesine neden oldu. BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,70 değer kazancıyla 96.809 puandan tamamlarken, dün 0,64 azalışla 5,7667'den kapanan dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,7670 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde konut satışları, yurt dışında ise İngiltere ve Avro Bölgesi'nde enflasyon ile ABD'de dış ticaret verilerinin takip edileceğini aktardı. Akşam saatlerinde açıklanacak Fed'in Bej Kitap Raporu'nun da bekleneceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.200 ve 99.000 seviyelerinin direnç, 95.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Analistler, dolar/TL'de ise 5,80'in altında kalıcılık sağlanması durumunda 5,70 ve 5,64 seviyelerinin gündeme geleceğini bildirdi.

AA

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