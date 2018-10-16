Dolar ve euro ne kadar? Dolar ve euroda son durum

Geçtiğimiz hafta ve bu haftanın başından itibaren döviz karşısında yükselişini sürdüren TL akşam saatlerinde dolar ve euroda sert düşüşe neden oldu.
Dolar saat 17.30’da 5,76 TL civarında dolaşırken 22.45 itibarıyla 5,66 TL’den işlem görüyor.
Euro da saat 22.45 itibarıyla 6,56’dan işlem görüyor.
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