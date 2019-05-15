Dolar ve Euro ne kadar oldu? 15 Mayıs Çarşamba güncel dolar fiyatları

Dün en düşük 5,9879'u gören dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,47 altında, 6,0310'dan tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından işsizlik verisi sonrası saat 10.55 itibarıyla yüzde 0,55 yükselişle 6,0643 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,6 artışla 6,8082'den, sterlin/TL önceki kapanışın hemen üzerinde 7,8373'ten alıcı buluyor.

Avro/dolar paritesi yatay seyirle 1,1203, sterlin/dolar paritesi dünkü kapanışın hemen üzerinde 1,2915 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksi ise yatay seyirle 97,54 seviyesinde bulunuyor.

Çin ile ABD arasındaki gümrük tarifelerinin karşılıklı olarak yükseltilmesi sonrası her iki taraftan yapılan yapıcı açıklamalar, küresel piyasaların satış ağırlıklı seyrini değiştirdi. ABD'nin İran'a 120 bin asker göndereceği haberinin ABD Başkanı Donald Trump tarafından açık bir dille yalanlanması ve Çin'de beklentilerin altında kalan makro ekonomik verilerin ardından piyasalarda teşvik beklentilerindeki artış pay piyasalarında yükselişe sebep oldu.