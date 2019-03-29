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Dolar ve euro ne kadar oldu? (29 Mart Cuma güncel döviz fiyatları)

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.03.2019 08:03 | Son Güncelleme

Merkez Bankası'nın ekonomik adımları ve swap faizlerindeki sert yükselişin ardından gerileyen dolar, bugün de dalgalı seyrini devam ettiriyor. Bugün (29 Mart Cuma) İstanbul serbest piyasada dolar 5,5797 liradan, euro ise 6,2743 liradan güne başladı. Güncel döviz fiyatları ve ekonomiyle ilgili son gelişmeler haberimizde.

Dolar ve euro ne kadar oldu? (29 Mart Cuma güncel döviz fiyatları)

Sabah saatlerinde 5,5735 liradan alınan dolar, 5,5797 liradan satılıyor. 6,2618 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,2743 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,5610 lira, avronun satış fiyatı ise 6,3160 lira olmuştu.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,40'ın destek konumunda bulunduğunu söyleyen analistler, bu seviyenin altında kalıcılık sağlanması durumunda düşüşün ivme kazanabileceğini, 5,50'nin direnç olarak izleneceğini dile getirdi.

DOLAR VE EURO NE KADAR? - 29 MART CUMA DÖVİZ FİYATLARI

dolar ve euro fiyatlari

BERAT ALBAYRAK'TAN DÖVİZ AÇIKLAMASI

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dün akşam NTV kanalında gündeme ve ekonomiye ilişkin soruları yanıtladı. Döviz ve Türk lirası hareketleriyle ilgili bir soru üzerine, Türkiye'de son dönemde ciddi bir spekülatif bilgi kirliliğine dayalı kur hareketlerinin olduğuna dikkati çeken Albayrak, muazzam dezenformasyona dayalı bir süreç yaşandığını vurguladı.

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