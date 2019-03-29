Dolar ve euro ne kadar oldu? (29 Mart Cuma güncel döviz fiyatları)

Sabah saatlerinde 5,5735 liradan alınan dolar, 5,5797 liradan satılıyor. 6,2618 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,2743 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,5610 lira, avronun satış fiyatı ise 6,3160 lira olmuştu.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,40'ın destek konumunda bulunduğunu söyleyen analistler, bu seviyenin altında kalıcılık sağlanması durumunda düşüşün ivme kazanabileceğini, 5,50'nin direnç olarak izleneceğini dile getirdi.

DOLAR VE EURO NE KADAR? - 29 MART CUMA DÖVİZ FİYATLARI

BERAT ALBAYRAK'TAN DÖVİZ AÇIKLAMASI

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dün akşam NTV kanalında gündeme ve ekonomiye ilişkin soruları yanıtladı. Döviz ve Türk lirası hareketleriyle ilgili bir soru üzerine, Türkiye'de son dönemde ciddi bir spekülatif bilgi kirliliğine dayalı kur hareketlerinin olduğuna dikkati çeken Albayrak, muazzam dezenformasyona dayalı bir süreç yaşandığını vurguladı.



