Dolardan yeni rekor: 5.10'u gördü

Dolar, TL karşısında kırdığı rekoru yeniledi. Mayıs ayında 4.94 seviyesine ilk defa çıkan dolar, ABD'nin yaptırım kararının açıklanmasının ardından ulaştığı 5 TL'lik rekorunu tazeledi.
Haftanın ilk saatlerinde dolar 5.10 seviyesine kadar yükseldi.
Dolar dün 5.00'lar seviyesinde seyretmişti.
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