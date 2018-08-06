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Dolardan yeni rekor: 5.10'u gördü

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.08.2018 04:14 | Son Güncelleme

ABD'nin yaptırım kararı sonrası 5'i aşan Dolar/TL kuru, günün ilk saatlerinde 5.1'i gördü. Euro kuru ise, 5.90 seviyesine yaklaştı.

Dolardan yeni rekor: 5.10'u gördü

Dolar, TL karşısında kırdığı rekoru yeniledi. Mayıs ayında 4.94 seviyesine ilk defa çıkan dolar, ABD'nin yaptırım kararının açıklanmasının ardından ulaştığı 5 TL'lik rekorunu tazeledi.

Haftanın ilk saatlerinde dolar 5.10 seviyesine kadar yükseldi.

Dolar dün 5.00'lar seviyesinde seyretmişti.

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