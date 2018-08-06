Dolar yeni rekor kırdı! Dakikalar içinde rekor kırdı

TL'de yaşanan sert değer kayıplarının ardından Merkez Bankası'ndan müdahale geldi. Ancak bu müdahaleye ABD'den dolaylı bir karşı hamle geldi.
Merkez Bankası, rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkânı oranı üst sınırını yüzde 45’ten yüzde 40’a düşürdü. Söz konusu değişiklik ile yaklaşık 2,2 milyar dolar tutarında döviz bankaların kullanımına geçecek.
ABD'den gelen yeni haber, doları yeni bir rekora taşıdı. Donald Trump, İran'a yaptırımları yeniden düzenleyen bir kararname imzaladı. Bu gelişme sonrası dolar/TL bir üst kritik seviye olarak görülen 5,20 seviyesini de aşarak 5,24 seviyesinin üzerine çıktı.
Euro ise bu kararın ardından tarihi rekorunu tazeleyerek 6,08 seviyesini gördü.
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