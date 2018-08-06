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Dolar yeni rekor kırdı! Dakikalar içinde rekor kırdı

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.08.2018 18:47 | Son Güncelleme

Merkez Bankası'nın dövize müdahalesinin dolar üzerindeki etkisi zayıf kalmıştı. Üstüne ABD'nin İran'a yaptırımları onaylaması ve bundan en çok zarar görecek ülkelerden birinin Türkiye olması, doları 5,20 seviyesinin üstüne taşıdı.

Dolar yeni rekor kırdı! Dakikalar içinde rekor kırdı

TL'de yaşanan sert değer kayıplarının ardından Merkez Bankası'ndan müdahale geldi. Ancak bu müdahaleye ABD'den dolaylı bir karşı hamle geldi.

ÜST DINIR YÜZDE 40'A DÜŞÜRÜLDÜ

Merkez Bankası, rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkânı oranı üst sınırını yüzde 45’ten yüzde 40’a düşürdü. Söz konusu değişiklik ile yaklaşık 2,2 milyar dolar tutarında döviz bankaların kullanımına geçecek.

ABD YAPTIRIMI TÜRKİYE'Yİ ETKİLER

ABD'den gelen yeni haber, doları yeni bir rekora taşıdı. Donald Trump, İran'a yaptırımları yeniden düzenleyen bir kararname imzaladı. Bu gelişme sonrası dolar/TL bir üst kritik seviye olarak görülen 5,20 seviyesini de aşarak 5,24 seviyesinin üzerine çıktı.

EURO TARİHİ REKOR KIRDI

Euro ise bu kararın ardından tarihi rekorunu tazeleyerek 6,08 seviyesini gördü.

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Anahtar Kelimeler:
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