Dolar yükselecek mi? Dolar çıkar mı?

Birçok uzman, dolardaki hareketlilik hakkında yorum yaptı. Bazı analistler, 8.15 Türk Lirasının direnç olarak takip edildiğini açıklarken, 7,83 Türk Lirasının ise destek seviyesi olarak izleneceğini vurguladı. 7,95 Türk Lirasının 4. kez test edildiği vurgulayan uzmanlar, 8,32 TL seviyesinin direnç olarak takip edileceğini kaydetti.
Dolar yükselecek mi?
ZİRAAT FX
Küresel makro görünüme yönelik iyimser beklentiler de devam ederken, risk iştahı pozitif seyredebilir ve Gelişmekte Olan Ülke para birimleri bu ortamdan faydalanabilir. Yurtiçinde ise dün, politika faizini beklentiler doğrultusunda %19 seviyesinde sabit tutan TCMB’nin şahin duruşa işaret eden ”gerekmesi durumunda ilave parasal sıkılaşma yapılacak” ifadesini Metin’den çıkarması Dolar /TL’de 8,16’ya kadar bir yükselişi beraberinde getirse de ABD on yıllık tahvil faizindeki gerileme ile kur da 8,01’lere kadar düşüş kaydetti.
Kapanış ise 8,02’den gerçekleşti. Bu sabah ise kurda yükseliş eğilimi gözlenirken, yurtdışı piyasalardaki görüntüye bağlı olarak kur dünkü en yüksek seviye olan 8,16’nın altında kalabilir. Aşağıda ise destek 7,98 civarında.
ALB FOREX
Dolar/Lira paritesi, uzun süre sonra dün 8 lira seviyesinin altını testi etti. Gece saatlerinde 7.99 seviyesine kadar gerileyen paritenin bu bölgeden destek bulduğu görülüyor. Mart ayı sonundan bu yana düşüş trendinin etkisinde hareket eden USD/TRY paritesinde, trend direnci 8.13 seviyesinde bulunuyor.
Trend dahilinde satış baskısının devam etmesi durumunda 8 lira aşağısında kalıcılık sağlanması halinde 7.91 bölgesine doğru satışların arttığı görülebilir. Trend içinde yaşanabilecek yükselişlerde 8.0880 ve 8.1150 ara direnç bölgeleri olarak izlenebilir.
Dirençler: 8.0880 / 8.1150 / 8.1550
Destekler: 8.0300 / 7.9900 / 7.9130
YAPI KREDİ
TCMB faiz oranın değiştirmesi. Piyasa beklentisi de bu yönde idi. ‘Gerekirse ek faiz artışı yapılabilir’ vurgusu yeni metinde yer almadı. Banka şahin yaklaşımını ise genel olarak korudu. Piyasa daha çok metne odaklanmıştı. Bu anlamda da Banka’nın beklentileri büyük oranda karşıladığını söyleyebiliriz Sıkı para politikasının süreceği, enflasyonla mücadelede kararlılığın devam edeceği mesajları verildi. Lokal ve global şartların yarattığı enflasyon riski nedeniyle şahin yaklaşımın sürmesi önem arz ediyor.
Lokal varlıklarda dengeleme arayışının sürmesi, fiyatlamanın TL lehine dönmesi ve Ankara’nın ikna çabalarının karşılık bulmasında PPK’nın şahinliğinin gerek şart olduğu kanaatindeyiz. Globalde büyümenin iyileşmesinin sonucu olarak piyasa sıkılaşıyor. Düşük faiz-bol para ana dinamiğinin-söyleminin düşük faiz kısmı ortadan kalkma sinyali veriyor. ABD tahvil faizlerindeki yükseliş, fonlama maliyetlerindeki kıpırdanmayı ortaya koyuyor. Aşılamanın yaygınlaşması, destek paketleri ABD’de büyümeyi tetiklerken Usd için de destekleyici oluyor.
Globalde mal-hizmet fiyatlarındaki artış içeriye maliyet enflasyonu transferine yol açıyor. Öte yandan kurlardaki yükseliş de maliyet artışı besliyor. Dış ve iç dinamiği göz önüne aldığımızda sıkı para politikası seçenek değil zaruri hale dönüştüğünü söyleyebiliriz.
Dolar Endeksi 91,75 seviyesine gevşedi. Parite bu sabah 8,04 civarında işlem görüyor. 8,03 ve 7,99 seviyeleri destek; 8,06 ve 8,11 seviyeleri direnç olarak izlenebilir.
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