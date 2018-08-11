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Dolara inat çay 50 kuruş

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.08.2018 15:24 | Son Güncelleme

Erzincan’da çay ocağı işleten bir esnaf, Türkiye'ye ve Türk Lirası'na yapılan ekonomik baskıyı protesto etmek için 1 TL olan çayı 50 kuruştan satmaya başladı.

Dolara inat çay 50 kuruş

Türkiye ile ABD arasında yaşanan kriz nedeniyle doların yükselmesi sonrası Erzincanlı esnaf Türk Lirası'na sahip çıkıyor. Saraycık Çay evi isimli iş yerinin sahibi Gıyasettin Çetinkaya, iş yerinin camlarına astığı pankartlara “Dolara ve fırsatçı hainlere inat bu iş yerinde çay 50 kuruş” diye yazdı.

Gıyasettin Çetinkaya, dolar kurunun Türkiye’ye vereceği zararı önlemek için çayı 1 TL’den 50 kuruşa indirdiğini belirterek, bu protestoya büyük esnafların da destek sunması gerektiğine dikkat çekti. Ayrıca 100 dolar bozdurup fişini getirene akşama kadar çayı ücretsiz vereceğini söyleyen Çetinkaya, bu kampanyanın Erzincan’a örnek olmasını temenni ederek, dolar yükseldikçe çayı indireceklerini kaydetti.

Çay ocağında bulunan Yusuf Aytekin isimli bir vatandaş ise çay ocağının yapmış olduğu protestoyu desteklediğini söyledi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Erzincan dolar çay euro döviz

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