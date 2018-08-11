Dolara inat çay 50 kuruş

Türkiye ile ABD arasında yaşanan kriz nedeniyle doların yükselmesi sonrası Erzincanlı esnaf Türk Lirası'na sahip çıkıyor. Saraycık Çay evi isimli iş yerinin sahibi Gıyasettin Çetinkaya, iş yerinin camlarına astığı pankartlara “Dolara ve fırsatçı hainlere inat bu iş yerinde çay 50 kuruş” diye yazdı.
Gıyasettin Çetinkaya, dolar kurunun Türkiye’ye vereceği zararı önlemek için çayı 1 TL’den 50 kuruşa indirdiğini belirterek, bu protestoya büyük esnafların da destek sunması gerektiğine dikkat çekti. Ayrıca 100 dolar bozdurup fişini getirene akşama kadar çayı ücretsiz vereceğini söyleyen Çetinkaya, bu kampanyanın Erzincan’a örnek olmasını temenni ederek, dolar yükseldikçe çayı indireceklerini kaydetti.
Çay ocağında bulunan Yusuf Aytekin isimli bir vatandaş ise çay ocağının yapmış olduğu protestoyu desteklediğini söyledi.
İHA
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