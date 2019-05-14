Dolarda dalgalanma devam ediyor! İşte 14 Mayıs Salı güncel döviz fiyatları

Dolar ve Euro ne kadar oldu sorusu, dövizdeki dalgalanmayla birlikte gündemdeki yerini koruyor. Alman Bild gazetesinin ‘S-400’lerde geri adım’ atıldığına dair haberleri sonrası dolar dün, 6 liranın altına inmişti. İddianın yalanlanmasının ardından dolar 6 liranın üzerine çıktı. Dün yine, Merkez Bankası'nın 150 baz puanlık sıkılaştırmasının yanı sıra TL'yi desteklemek için kamu bankalarının özellikle illikit piyasalarda döviz satışlarının da desteğiyle dolar/TL hafta sonunda 5.95'li seviyelere gerilese de bu seviyelerde tutunamayarak yeniden 6.10 civarında işlem görmüştü.

Yurt içinde seçimlerin yenilenecek olması ve ABD ile ilişkiler gibi lokal sebepler TL'yi baskılayan ana etkenler olmayı sürdürürken, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşları küresel riskten kaçışı tetikleyerek, gelişmekte olan ülke para birimleri genelinde de sert satış baskısını beraberinde getirdi. Bankacılar kamu kurumlarının geçen hafta boyunca 4.5 milyar dolara ulaşan döviz satışlarının gece saatlerinde ağırlık kazandığına dikkat çekerken, dolar/TL son bir haftadır gece saatlerinde sert düşüşler yaşıyor. Bu sert düşüşlerin ardından ise işlemlerin hacim kazandığı saatlerde dolar/TL genel olarak yeniden yükselişe geçiyor.

Dolar/TL geçen hafta yedi ayın zirvesi olan 6.2460'ı test etti. Dün 5.97 civarından başladıktan sonra yönünü yukarı çeviren dolar, kapanış saatinde 6.09 seviyesinde işlem gördü. İşte güncel dolar fiyatları...

DOLAR VE EURO NE KADAR? - 14 MAYIS DÖVİZ FİYATLARI



