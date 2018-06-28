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Dolarda ne kadar oldu? İşte son durum

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.06.2018 16:35 | Son Güncelleme

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada dolar 4,60'ın altına inerken, euro 5,30 civarında işlem görüyor.

Dolarda ne kadar oldu? İşte son durum

Seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasıyla nispeten normalleşme gözlenen dolar/TL'de yeni kabineye odaklı temkinli iyimserlik sürüyor.

Bankalararası piyasada dolar 4,60'ın altında hareket ediyor. Dolar ABD'den gelen büyüme verisi sonrasında 4,58'in altını gördü.

ABD'de ilk çeyrekte büyüme yüzde 2 ile yüzde 2,2'lik beklentinin altında kaldı.

Dolar seçim sonrasında 4,54-4,70 arasında dalgalanma yaşadı.

Euro/TL de 5,30'un üzerinde seyrediyor.

Meclis'te 8 Temmuz'da yapılması beklenen yemin töeni sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 9 Temmuz'da yemin etmesi bekleniyor. Bu sürecin ardından Erdoğan'ın açıklayacağı yeni kabine beklenecek.

Uzmanlar, dün uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in, ABD dolarındaki yükselişin büyük miktarda dış finansmana ihtiyaç duyan gelişen piyasa ülkelerinin kredilerine ilişkin riskleri artırdığını belirtmesinin ardından özellikle Endonezya ve Hindistan rupisinin dolar karşısındaki düşüşünü hızlandırdığına dikkati çekerek, Türk lirasının ise seçim öncesinde görülen negatif ayrışmayı, seçimlerin ardından tersine çevirdiğini söyledi.

Uzmanlar, teknik açıdan dolar/TL'de 4,55 seviyesinin destek, 4,70'in direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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