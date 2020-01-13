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  4. Dolar/TL, 5,8650 seviyesinde alıcı buluyor

Dolar/TL, 5,8650 seviyesinde alıcı buluyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.01.2020 09:45 | Son Güncelleme

Dolar/TL, 5,8650 seviyesinde alıcı buluyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 5,8650'den işlem görüyor.

Geçen hafta küresel risk algısının bozulmasıyla 5,9884'e kadar yükselen dolar/TL, ABD ile İran arasındaki tansiyonun azalmasıyla gerileyerek yaklaşık 3 haftanın en düşük seviyesi olan 5,8564'ü gördü. Dolar/TL, cuma gününü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 5,8765'ten tamamladı.

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,2 azalışla 5,8650'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 değer kaybıyla 6,5290'dan, sterlin/TL yüzde 0,4 azalışla 7,6400'ten satılıyor.

Sterlin/dolar paritesi, düşüşünü 5. işlem gününe taşıyarak 1,3030 seviyesinde işlem görüyor. Avro/dolar paritesi de analistlerin önemli destek olarak nitelendirdiği 1,11'in hemen üzerinde dengelendi. Dolar endeksi, yatay bir seyirle 97,4 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde ödemeler dengesi, yurt dışında ise İngiltere'de dış ticaret dengesi ve sanayi üretim verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,85'in destek, 5,95'in direnç konumunda takip edileceğini kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının Kasım 2019'da 450 milyon dolar açık vermesini bekliyor. Ekonomistlerin 2019 sonuna ilişkin cari işlemler dengesi beklentilerinin ortalaması ise 1,6 milyar dolar fazla olarak gerçekleşti.

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dolar/TL, döviz, piyasalar,

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