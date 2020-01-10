Dolar/TL 5,8790 seviyesinde alıcı buluyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 5,8790'dan işlem görüyor.

ABD tarafından gelen "ön koşulsuz müzakere" teklifi ve İranlı yetkililerin sakin tondaki açıklamaları ile küresel piyasalarda risk algısı önemli derecede azaldı.

Dün, ABD ile İran arasındaki tansiyonun azalmasının etkisiyle yaklaşık üç haftanın en düşük seviyesi olan 5,8564'e kadar gerileyen dolar/TL, günü önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,8 altında 5,8691'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,2 artışla 5,8790'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 değer kazancıyla 6,5340'tan, sterlin/TL yüzde 0,3 artışla 7,6930'dan satılıyor.

Brexit belirsizliğinin azalmasına karşın sterlin/dolar paritesi 1,30-1,31 bandında sakin bir seyir izlerken, avro/dolar paritesi de 3 günlük düşüşün ardından analistlerin önemli destek olarak nitelendirdikleri 1,11'in hemen üzerinde dengelendi. Dolar endeksi, yatay bir seyirle 97,4 seviyesinde bulunuyor.