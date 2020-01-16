Dolar/TL, 5,8810 seviyesinden alıcı buluyor

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,85'in destek konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, 5,95'in direnç olarak izleneceğini kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistlerin çoğunluğu, TCMB'nin faizlerde değişikliğe gitmeyeceğini tahmin ediyor. Ankete katılan 12 ekonomist, politika faizinde (bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı) herhangi bir değişiklik beklemezken, 9 ekonomist 25-100 baz puanlık faiz indirimi yapılacağını öngörüyor. Ekonomistlerin 5'i 100 baz puan, 2'si 75 baz puan, biri 50 baz puan ve biri de 25 baz puan indirim olacağını tahmin ediyor.

12 Aralık 2019'daki PPK toplantısında politika faizi, 200 baz puan indirilerek yüzde 12 düzeyine çekilmişti.

