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  4. Dolar/TL, 5,8850 seviyesinde alıcı buluyor

Dolar/TL, 5,8850 seviyesinde alıcı buluyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.01.2020 09:58 | Son Güncelleme

Dolar/TL, 5,8850 seviyesinde alıcı buluyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 5,8850'den işlem görüyor.

Dün 5,86-5,90 aralığında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 5,8812'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 5,8850'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay bir seyirle 6,5480'dan, sterlin/TL yüzde 0,1 artışla 7,6645'ten satılıyor.

Sterlin/dolar paritesi, analistlerin destek olarak nitelendirdikleri 1,30'un üzerinde dengelenirken, avro/dolar paritesi yatay bir seyirle 1,1132'den alıcı buluyor. Dolar endeksi, 97,3 ile önceki kapanışın hemen altında bulunuyor.

Analistler, piyasaların jeopolitik risk gündeminde ilk sıralarda yer alan Libya'da, Hafter yanlısı Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih'in, "ateşkesin sona erdiğini" duyurması sonrası konuyla ilgili sürecin takip edileceğini belirtti.

Bugün yurt içinde konut satışları ve merkezi yönetim bütçe uygulama sonuçlarının, yurt dışında Almanya'da büyüme ve Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi verilerinin izleneceğini bildiren analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,85'in destek, 5,95'in direnç konumunda bulunduğunu dile getirdi.

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