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  4. Dolar/TL, 5,9190 seviyesinden alıcı buluyor

Dolar/TL, 5,9190 seviyesinden alıcı buluyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.01.2020 10:37 | Son Güncelleme

Dolar/TL, 5,9190 seviyesinden alıcı buluyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 5,9190'dan işlem görüyor.

Dün ABD ile İran arasındaki tansiyonun azalmasının etkisiyle 5,8995'e kadar gerileyen dolar/TL, günü önceki kapanışın yaklaşık yüzde 1 altında 5,9150'den tamamladı.

Dolar/TL, ABD ile İran arasında karşılıklı askeri atakların yerine ekonomik yaptırımların ve diplomasinin geri geleceğinin anlaşılmasıyla düşüşünü ikinci güne de taşıdı. Bugüne düşüşle başlayan ve 5,9055'e kadar gerileyen dolar/TL, saat 10.25 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,1 üzerinde 5,9190'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 6,5830'dan, sterlin/TL yaklaşık yüzde 0,1 artışla 7,7580'den satılıyor.

Sterlin/dolar paritesi yatay seyirle 1,3170, avro/dolar paritesi önceki kapanışın hemen üzerinde 1,1115 seviyesinde işlem görüyor. Dolar endeksi, yatay bir seyirle 97,3 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, dün ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları sonrası 5,9550 desteğinin kırıldığını, düşüşün ivme kazandığını belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,90'ın destek, 5,95'in ise direnç konumunda takip edileceğini söyledi.

ABD ve İran tarafından gelecek haber akışının piyasaların odağında olmayı sürdüreceğini ifade eden analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde işsizlik ve ABD'de haftalık işsizlik başvurularının izleneceğini kaydetti.

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