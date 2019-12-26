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  3. Dolar/TL, 5,9390 seviyesinden alıcı buluyor

Dolar/TL, 5,9390 seviyesinden alıcı buluyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.12.2019 09:54 | Son Güncelleme

Dolar/TL, 5,9390 seviyesinden alıcı buluyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 5,9390'dan işlem görüyor.

Dün 5,93-5,95 dar bandında yatay bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 5,9350'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,1 üzerinde 5,9390'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 düşüşle 6,5845'ten, sterlin/TL yüzde 0,3 değer kazancıyla 7,7170'ten satılıyor.

Sterlin/dolar paritesi yüzde 0,3 artışla 1,2990, avro/dolar paritesi yüzde 0,2 azalışla 1,1087 seviyesinde işlem görüyor. Dolar endeksi ise önceki kapanışın hemen üzerinde 97,6 seviyesinde.

Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı verileri ile Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun son toplantısından gelecek açıklamalar, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,95'in önemli direnç konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, 5,90'ın destek olarak izleneceğini dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
dolar/TL döviz

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