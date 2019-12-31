FİNANS
  4. Dolar/TL, 5,9490 seviyesinden alıcı buluyor

Dolar/TL, 5,9490 seviyesinden alıcı buluyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.12.2019 09:59 | Son Güncelleme

Dolar/TL, 5,9490 seviyesinden alıcı buluyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, yılın son işlem gününe yatay başlamasının ardından 5,9490'dan işlem görüyor.

Dün 5,93-5,95 dar bandında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yatay bir seyirle 5,9481'den tamamladı.

Dolar/TL, yılın son işlem gününe yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 09.55 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 5,9490'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 yükselişle 6,6665'ten, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kazancıyla 7,8025'ten satılıyor.

Sterlin/dolar paritesi yüzde 0,1 artışla 1,3110, avro/dolar paritesi yüzde 0,1 artışla 1,1205 seviyesinde işlem görüyor. Dolar endeksi ise önceki kapanışın hemen altında 96,7 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret dengesi, yurt dışında ise ABD'nin tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, yarın tatile girecek piyasalarda düşük hacimli ve dalgalı bir seyir izleneceğini dile getirdi.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,9550'nin direnç olarak öne çıktığını bildiren analistler, 5,90'ın destek olarak izleneceğini kaydetti.

PARTNERHem eski hem yeni kocasıyla beraber yaşıyor! Parasını bile o ödemiş...Hem eski hem yeni kocasıyla beraber yaşıyor! Parasını bile o ödemiş...
Satılamayan lahanalar tarlada kaldıSatılamayan lahanalar tarlada kaldı
İnönü Üniversitesi’nde "Elektrikli Araç Teknolojileri" bölümü açıldıİnönü Üniversitesi’nde "Elektrikli Araç Teknolojileri" bölümü açıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dolar/TL döviz

En Çok Okunan Haberler

Kanal D'den flaş karar! Final bile yapamadan...

Kanal D'den flaş karar! Final bile yapamadan...

Yer: İstanbul! Ekipler şaşkına döndü! Broşür bile bastırmışlar!

Yer: İstanbul! Ekipler şaşkına döndü! Broşür bile bastırmışlar!

Simit Sarayı’ndan iddialarla ilgili açıklama

Simit Sarayı’ndan iddialarla ilgili açıklama

Yeni rekor geldi! İşte o sayı

Yeni rekor geldi! İşte o sayı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Kritik kanun resmen yürürlükte

Resmi Gazete'de yayımlandı! Kritik kanun resmen yürürlükte

Emeklilerin gözü aralık ayı enflasyonunda! Beklenti anketi sonuçlandı

Emeklilerin gözü aralık ayı enflasyonunda! Beklenti anketi sonuçlandı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

2020 yılı asgari ücreti belli oldu! Asgari ücret ne kadar oldu?

2020 yılı asgari ücreti belli oldu! Asgari ücret ne kadar oldu?

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

250 bin liraya satmak istiyor!

250 bin liraya satmak istiyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dış ticaret açığı Kasım’da yüzde 232.2 artışla 2.23 milyar dolar (2)

Dış ticaret açığı Kasım’da yüzde 232.2 artışla 2.23 milyar dolar (2)

Hazine ve Maliye Bakanlığı 100 personel alacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alacak

Borsa yılın son gününe yükselişle başladı

Borsa yılın son gününe yükselişle başladı

TÜİK açıkladı! Kasım ayında dış ticaret açığı arttı

Kritik veriler açıklandı! Yüzde 232 arttı

Türk lirasından 6 sıfır atılmasının üzerinden 15 yıl geçti

Tam 15 yıl geçti

Gusto Giyim’den şubeleşme adımları

Gusto Giyim’den şubeleşme adımları

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.