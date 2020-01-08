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  4. Dolar/TL, 5,97 seviyesinden alıcı buluyor

Dolar/TL, 5,97 seviyesinden alıcı buluyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.01.2020 11:11 | Son Güncelleme

Dolar/TL, 5,97 seviyesinden alıcı buluyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 5,97'den işlem görüyor.

ABD ve İran arasındaki gerilime karşın sakin bir seyir izleyen dolar/TL, dün, bir önceki kapanışın hemen üzerinde 5,9729'dan günü tamamladı.

Dolar/TL, bugüne sınırlı da olsa düşüşle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla dünkü kapanışın yüzde 0,1 altında 5,9695'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 6,6590'dan, sterlin/TL yüzde 0,2 artışla 7,8510'dan satılıyor.

Sterlin/dolar paritesi yüzde 0,3 değer kazancıyla 1,3155, avro/dolar paritesi yüzde 0,1 yükselişle 1,1150 seviyesinde işlem görüyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,1 düşüşle 96,9 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, dolar/TL'nin, Irak'ta, ABD'nin iki üssünün İran tarafından vurulmasının ardından artan jeopolitik risklere karşın yatay seyrini koruduğunu belirterek, bugün ABD Başkanı Donald Trump'ın konuyla ilgili detaylı açıklamalarının takip edileceğini vurguladı.

Saldırının ardından taraflardan gelen ilk açıklamaların sakin bir tonda olmasının, piyasalarda oluşabilecek panik havasını engellediğini ifade eden analistler, jeopolitik gelişmelerin bir süre daha yatırımcıların odağında olacağını söyledi.

Analistler, bugün, Avro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksi ile ABD'de ADP özel sektör istihdamı başta olmak üzere veri gündeminin de takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,9750'nin direnç, 5,95'in destek konumuna geldiğini bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
dolar/TL piyasalar

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