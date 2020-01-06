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  4. Dolar/TL, 5,9730 seviyesinden alıcı buluyor

Dolar/TL, 5,9730 seviyesinden alıcı buluyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.01.2020 09:45 | Son Güncelleme

Dolar/TL, 5,9730 seviyesinden alıcı buluyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe yatay bir seyirle başlamasının ardından 5,9730'dan işlem görüyor.

Geçen hafta ABD ile İran arasındaki gerilim, İran'ın Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesi sonrası hızlı bir şekilde yükseldi.

Cuma günü jeopolitik risklerin artmasının etkisiyle 5,9785'e kadar yükselen dolar/TL, günü yüzde 0,3 değer kazancıyla 5,9745'ten tamamladı.

İki ülke arasındaki geriliminin hızlı bir şekilde tırmanmasına ek olarak Irak'tan gelen açıklamalar da riskleri artıran etkenlerden biri oldu. Irak’ta istifa eden Başbakan Adil Abdulmehdi, Irak'ın yabancı kuvvetlerin ülkeden çıkarılması için yasal adımları ve prosedürleri hazırlama aşamasında olduğunu bildirirken, ABD Başkanı Donald Trump'ın cevabı gecikmedi.

Trump, İran'ın herhangi bir ABD personeline veya hedefine saldırması halinde ABD'nin hızlı ve bütünüyle karşılık vereceğini belirterek, İran'a ait bazı kültür yapılarının da bulunduğu 52 hedef seçtiklerine ilişkin paylaşımıyla ilgili olarak ise, "Onların insanımızı öldürmelerine izin var da bizim onların kültürel sahalarına dokunmamıza mı izin yok. Bu böyle olmaz." yanıtını verdi.

Dolar/TL, yeni haftaya yatay başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 5,9730'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 değer kazancıyla 6,6660'dan, sterlin/TL yatay bir seyirle 7,8110'dan satılıyor.

Sterlin/dolar paritesi yüzde 0,1 düşüşle 1,3077, avro/dolar paritesi önceki kapanışın hemen altında 1,1160 seviyesinde işlem görüyor. Dolar endeksi ise yatay bir seyirle 96,89 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, jeopolitik gelişmelerin ve konuyla ilgili haberler akışının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını belirterek, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında Avrupa ve ABD'de açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini kaydetti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,9850'nin direnç konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, 5,9350'nin destek olarak izleneceğini söyledi.

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dolar/TL döviz piyasalar

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