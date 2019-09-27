FİNANS

Dolu sadece sarımsağı değil cepleri de vurdu! Kilosu 70 lira

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.09.2019 11:13 | Son Güncelleme

Türkiye'nin en önemli sarımsak üretimi yapılan yerlerinden olan Kastamonu'nun Taşköprü ilçesini vuran dolu etkisini gösterdi. Yeteri miktarda üretilemeyen sarımsağın kilosu 70 lirayı buldu. Pazarcı esnafı ise çareyi İran'dan gelen ithal sarımsakta arayacak.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesini vuran dolu, 2019 üretimini de ciddi anlamda etkiledi. Yeterli miktarda üretilemeyen sarımsak şimdilerde altın kadar değerli. Kilosu 70 lirayı bulan sarımsak vatandaşın cebini yakmaya başladı. Pazarda 50 ila 70 lira arasında değişen fiyatlarla satılan sarımsağın önümüzdeki günlerde kilosunun 100 lirayı bulması bekleniyor. Vatandaşlar ise pazarda kilosu 70 lirayı bulan sarımsağı almaktan vazgeçmiyor. Herde derde deva olarak bilinen şifa deposu sarımsağın fiyatının artmasına rağmen vatandaşlardan büyük rağbet görüyor.

Sarımsak üretimi ve fiyatları ile ilgili konuşan Bursa Yaş Sebze ve Meyve Dernek Başkanı Mustafa Aksu, çareyi İran'da aradıklarını söyledi. Türkiye'deki sarımsağın yeterli olmadığını ifade eden Aksu, "Geçen sene üretimi fazla olması sebebiyle halde çöpe atılan sarımsak, bu sene altın değerinde. Kastamonu'daki dolu felaketinin tesiri halen sürdürüyor. Sarımsak hasadı dönemine denk gelen dolu, sarımsağa hastalık bulaştırdı. Bu yüzden geçen sene 20-25 lira olan sarımsak bu sene 45-50 liraya yükseldi. Buna çare olarak İran'dan sarımsak ithal ettik. İran sarımsağı da bu hafta 20-25 liradan pazardaki yerini alacak" dedi.

Pazarcılar ise "Bu yıl Kastamonu'ya yağan dolu ve vuran sel felaketi sebebiyle sarımsak fiyatları oldukça arttı. Geçtiğimiz yıl kilosunu 25 liraya sattığımız sarımsağı bu yıl 50 ile 70 lira arasında değişen fiyatlarla satıyoruz. Bu fiyatların önümüzdeki günlerde 100 lirayı bulması bulması bekleniyor. Sarımsağın fiyatının bu kadar artması satışları hiç etkilemedi. Vatandaşlar fiyatı yüksek olmasına rağmen bol bol alıyor" şeklinde konuştu.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
sarımsak Kastamonu Taşköprü

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