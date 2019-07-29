Domates üreticileri düşük fiyattan şikayetçi

Pazarda kilo fiyatı 3-3.5 lira arasında olan domatesin çiftçinin elinden 1-1.5 liraya çıktığını belirten Sarıcakaya Belediye Başkanı Hüseyin Çam, girdi fiyatlarının düşürülmesini istedi. Üreticinin artık kendi imkanlarıyla pazarlarda ürünlerini satmaya başladığını aktaran Çam, “Şu an domates üretimimiz var. Geçen sene daha az üretim olmasına rağmen daha iyi paralara gitti. Yaklaşık 3-3.5 lira gibi meblağlara domates satılırken, bu sene 1-1.5 liralara kadar domates satılmakta. Bu fiyatlar çiftçimizin emeğini kurtarmamaktadır. Gerekçe olarak, girdi maliyetlerimiz yüksek. Bir domates fidesinin maliyeti yaklaşık 6 lira. 1-1.5 liradan satılan domates bizim emeğimizi kurtarmıyor. Kendi imkanlarıyla pazara götürenler belki bir miktar gelir elde ediyor. Bizim burada Tarım Bakanlığından beklediğimiz en önemli çalışma, girdi fiyatlarının düşürülmesi” ifadelerini kullandı.

'ORGANİZE SERACILIK BÖLGESİ OLMAK İSTİYORUZ'

Bölge olarak Sarıcakaya’nın seracılık faaliyetlerine yatkın olduğunun altını çizen Belediye Başkanı Hüseyin Çam, bölgenin ‘Organize Seracılık Bölgesi’ ilan edilmesini istediklerini ifade etti. Ayrıca sıcak aylarda sera içerisinde mahsul toplamanın son derece zor olduğuna dikkat çeken Hüseyin Çam, “Bu bölgede seracılık var. Şuan bin 250 dekara yakın ekili domates sahamız var. Tere, roka ve maydanoz ekilen alanlarımız var. Burası organize seracılık bölgesi ilan edilsin istiyoruz. Organize seracılık bölgesi ilan edilen yerlerde, girdi maliyetleri ve desteklerde bir takım avantajlar var. Bu avantajlardan yararlanmak istiyoruz. Bu sıcakta seranın içerisinden domates toplamak öyle kolay bir şey değil. İnsanımız çalışıyor. Biz istiyoruz ki emeği zayi olmasın, emeğinin karşılığını alsın” şeklinde konuştu.