FİNANS

Domates üreticileri düşük fiyattan şikayetçi

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.07.2019 10:05 | Son Güncelleme

Türkiye'nin bazı büyük şehirlerinin domates ihtiyacının yaklaşık yüzde 40'ını karşılayan Eskişehir’in Sarıcakaya ilçesindeki çiftçiler, düşük fiyatlardan şikayet ediyor.

Domates üreticileri düşük fiyattan şikayetçi

Pazarda kilo fiyatı 3-3.5 lira arasında olan domatesin çiftçinin elinden 1-1.5 liraya çıktığını belirten Sarıcakaya Belediye Başkanı Hüseyin Çam, girdi fiyatlarının düşürülmesini istedi. Üreticinin artık kendi imkanlarıyla pazarlarda ürünlerini satmaya başladığını aktaran Çam, “Şu an domates üretimimiz var. Geçen sene daha az üretim olmasına rağmen daha iyi paralara gitti. Yaklaşık 3-3.5 lira gibi meblağlara domates satılırken, bu sene 1-1.5 liralara kadar domates satılmakta. Bu fiyatlar çiftçimizin emeğini kurtarmamaktadır. Gerekçe olarak, girdi maliyetlerimiz yüksek. Bir domates fidesinin maliyeti yaklaşık 6 lira. 1-1.5 liradan satılan domates bizim emeğimizi kurtarmıyor. Kendi imkanlarıyla pazara götürenler belki bir miktar gelir elde ediyor. Bizim burada Tarım Bakanlığından beklediğimiz en önemli çalışma, girdi fiyatlarının düşürülmesi” ifadelerini kullandı.

'ORGANİZE SERACILIK BÖLGESİ OLMAK İSTİYORUZ'

Bölge olarak Sarıcakaya’nın seracılık faaliyetlerine yatkın olduğunun altını çizen Belediye Başkanı Hüseyin Çam, bölgenin ‘Organize Seracılık Bölgesi’ ilan edilmesini istediklerini ifade etti. Ayrıca sıcak aylarda sera içerisinde mahsul toplamanın son derece zor olduğuna dikkat çeken Hüseyin Çam, “Bu bölgede seracılık var. Şuan bin 250 dekara yakın ekili domates sahamız var. Tere, roka ve maydanoz ekilen alanlarımız var. Burası organize seracılık bölgesi ilan edilsin istiyoruz. Organize seracılık bölgesi ilan edilen yerlerde, girdi maliyetleri ve desteklerde bir takım avantajlar var. Bu avantajlardan yararlanmak istiyoruz. Bu sıcakta seranın içerisinden domates toplamak öyle kolay bir şey değil. İnsanımız çalışıyor. Biz istiyoruz ki emeği zayi olmasın, emeğinin karşılığını alsın” şeklinde konuştu.

Domates sevkıyatı hakkında bilgi veren Ali Kahya ise 3 ayda 100 bin ton domatesin yurt geneline dağıldığını söyledi. Haziran ayının sonuna doğru domates sevkıyatının başladığını belirten Kahya, “3 aylık bir sürede devam ediyor. Sezonumuz kısa, Antalya’da falan 5-6 ay sürüyor. Bu yüzden burada masraf biraz daha fazla oluyor. Mesela burada domates fiyatı 1 lira, 1 lira 30 kuruş arası fakat bu çiftçiyi memnun etmiyor. Gübre zamlandı. Mazot, fide de aynı şekilde zamlandı. En az tarla fiyatı 1.5, 2 lira olması lazım ki çiftçi para kazansın. Son senelerde hastalık fazla oluyor. Domateste zayiat çok fazla oluyor. 1 ay önce olan sel ve dolu felaketi de vatandaşı etkiledi. Sarıcakaya merkezden bahsedersek, günlük 1 tır yani 20-25 ton, diğer mahallelerden günlük 2 tır domates çıkıyor. Sarıcakaya merkez ve mahalleleri dahil, 3 ay devam etse yaklaşık 100 bin ton domates çıkıyor” dedi.
Şevket Akgül isimli üretici ise konuyla ilgili şunları söyledi:

“Domates üretimi çok emek istiyor. Zorluklarla üretiliyor. Üretiyoruz, yetiştiriyoruz ama fiyatlar çok düşük. Bu işi yapan arkadaşlarla da görüştük, en iyisi 1 buçuk lira şu anda. Zor bir zahmet.”

KAYNAK:İHA

Emina Jahovic'ten yaz paylaşımlarıEmina Jahovic'ten yaz paylaşımları
'Kalıcı vergi indirimi yapılmalı' 'Kalıcı vergi indirimi yapılmalı'
Altında kritik hafta!Altında kritik hafta!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
domates üretici şikayet fiyat

En Çok Okunan Haberler

ABD'de festivali kana buladılar!

ABD'de festivali kana buladılar!

Ali Babacan'a 'Huzur Partisi' çağrısı! Tüm isim haklarını aldı

Ali Babacan'a 'Huzur Partisi' çağrısı! Tüm isim haklarını aldı

Yargıtay'dan emsal karar! Milyonlarca işçiyi ilgilendiriyor!

Yargıtay'dan emsal karar! Milyonlarca işçiyi ilgilendiriyor!

Dolarda kritik hafta! Gözler ABD'de

Dolarda kritik hafta! Gözler ABD'de

Faiz kararının yankıları sürüyor! 2-3 puan düşüş bekleniyor

Faiz kararının yankıları sürüyor! 2-3 puan düşüş bekleniyor

Merkez'in faiz kararının ardından çağrı yaptı

Merkez'in faiz kararının ardından çağrı yaptı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Resmen başladı! Benzin ve motorinde yeni dönem

Resmen başladı! Benzin ve motorinde yeni dönem

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

Dev spor giyim markası personel alımına başladı! Kuyruk oluştu

Dev spor giyim markası personel alımına başladı! Kuyruk oluştu

Yargıtay kararını verdi! Milyonlarca işçi...

Yargıtay kararını verdi! Milyonlarca işçi...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TESK Genel Başkanı Palandöken: 'Kalıcı vergi indirimi yapılmalı'

'Kalıcı vergi indirimi yapılmalı'

Çeyrek altın ne kadar odu?

Altında kritik hafta!

Karadeniz somonu Rusya'dan büyük talep görüyor

Rusya'ya ihraç ediliyor! Büyük talep görüyor

Mersin’deki ’hava taksi’ uçuşlarına yoğun talep

Bölgede tek! Vatandaşlardan yoğun ilgi

Yargıtay kararını verdi! İşçi istifa etse de yıllık izin ücretini alabilecek

Yargıtay'dan emsal karar! Milyonlarca işçiyi ilgilendiriyor!

Lavantalı gazoz üretti, siparişlere yetişemiyor

Çırak olarak başlayıp fabrika açtı, şimdi siparişe yetişemiyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.