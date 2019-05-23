FİNANS

Domates üreticisini kışın sevindirdi, yazın üzüyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.05.2019 10:42 | Son Güncelleme

Türkiye’nin örtü altı üretim merkezi Antalya’da kışın fiyatı üretim azlığı ve iklimsel koşullar nedeniyle 7 liraya kadar çıkan domates, şimdilerde ürün fazlalığı nedeniyle 2 liraya kadar düştü.

Üretici 2.5 lira altındaki satışta zarar ettiklerini söyledi. Bir çok üründe fiyatların dibe vurduğu görülürken, üretici emeğinin karşılığını alamamaktan dert yandı .

Kışın fiyatı 7 liraya kadar çıkmıştı şimdi 2 liraya düştü

Türkiye’nin seracılık üssü Antalya’da kış mevsiminde iklimsel koşullar ve üretim azlığı nedeniyle neredeyse örtü altında yetiştirilen tüm ürünlerin fiyatı yüksek seyretti. Serada yetiştirilen domates 7, patlıcan 13, salatalık 6, kabak 10 liraya kadar çıkmıştı. Havaların ısınmasıyla birlikte üretimin artması örtü altında ürünlerin hepsinin fiyatının düşmesine neden oldu.
Özellikle üreticinin amiral gemisi olan domatesin fiyatının düşmesi çiftçiyi tedirgin etti. Bugünlerde Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali’nde en iyi domates 1.5 ile 1.5 lira arasından alıcı bulmakta zorlanıyor. Ürünlerini değerinden satmak isteyen üreticiler, gece yarısı geldikleri halde gün boyu ürünlerini kamyonetlerinin başında bekleyerek satmaya çalışıyor. Halin içinde satılmayı bekleyen onlarca domates kamyon ve kamyonetinin olduğu görüldü. Halde domates 2, kabak 1, patlıcan 3, salatalık 70 kuruş, sivri biber 1 lira 60 kuruştan oluştu.

'SAATLERDİR BEKLİYORUZ'

'SAATLERDİR BEKLİYORUZ'
Aksulu Domates üreticisi Hüseyin Demir, 9 dönümlük serasından ilk hasat olarak domates getirdiğini söyledi. Dün gece saat 23.00’da hale geldiğini ve ürününü satamadığını dile getiren Demir,“ Hala bekliyoruz. İhracat yok. Her şeyi ithal alıyoruz ama ihracat yapamıyoruz. Kışın fiyatlar yüksekti ama o fiyatı 100 çiftçiden 5’i yakalayabildi. Ürünler daha yeni gelmeye başladı. Ertesi günü bekleyeceğiz. Eğer o günde satılmazsa salçaya döküp gideceğiz.” dedi.

'DESTEK İSTİYORUZ'

'DESTEK İSTİYORUZ'
Gebizli domates üreticisi Azad Külye, fiyatların düşük olmasından yakındı. Domatesin satılmadığını ellerinde kaldığını dile getiren Külye,“ Gece yarısından beri buradayız, hala bekliyoruz. Fiyatlar 2 ile 2.5 lira arasında değişiyor. Bu fiyatlar da bizi kurtarmıyor. Ürün artıkça satılmıyor elde kalıyor. Destek bekliyoruz.” ifadelerine yer verdi.

'KIŞIN FİYAT YÜKSEKTİ'

'KIŞIN FİYAT YÜKSEKTİ'
Üretici ve aynı zamanda Antalya Yaş Meyve ve Sebze Komisyoncuları Derneği Başkanı olan Nevzat Akcan, bu yıl mevsimsel etki nedeniyle kışın yüksek olan fiyatların havaların ısınması ve ürünün artmasıyla birlikte düşüşe geçtiğini belirtti. Antalya halinde bugün iyi domatesin fiyatının 1. 5, 2 lira arasında değiştiğini dile getiren Akcan, bu fiyatın ise üreticiyi zarar ettirdiğini yeni dönemde seraların ekilmeme durumu ile karşı karşıya kalacağını kaydetti.

'DOMATES SALÇAYA GİDEBİLİR'

'DOMATES SALÇAYA GİDEBİLİR'
Kışın ürün azlığından domatesin fiyatının 6,7 liraya yükseldiğini anımsatan Nevzat Akcan, “Kimse para kazanmadı. Ben, aynı zamanda üreticiyim 13 liraya patlıcan sattım. Maliyetini şimdi kurtardım, şimdi patlıcan 3,4 liradan satılıyor. Salatalık bitti.
Alanya’da yerinde bedavaya verecekler. 30 kuruş. Bir lira masrafı var salatalığın. Domates kamyonetleri bekliyor. Gece yarısından beri bekliyorlar.
İlk hasat domates bu maliyetlerle 2.5 liranın altında satılırsa zarar eder. Ürün arttıkça fiyatlar iyice düşer. Allah korusun domatesler salçaya gider o zaman biteriz” diye konuştu. KAYNAK:İHA
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
domates fiyat sebze

En Çok Okunan Haberler

Skandal tasarı kabul edildi: Türkiye çıkarılsın!

Skandal tasarı kabul edildi: Türkiye çıkarılsın!

Tunceli Belediyesi'nden tartışma yaratan karar!

Tunceli Belediyesi'nden tartışma yaratan karar!

Bakan'dan uyarı! 2 bin TL cezası var

Bakan'dan uyarı! 2 bin TL cezası var

Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor

Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor

Dolarda 'ABD' hareketliliği

Dolarda 'ABD' hareketliliği

Kilosu 80 liradan satılıyor

Kilosu 80 liradan satılıyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Emeklilikte yaşa takılanlar için önemli açıklama

Emeklilikte yaşa takılanlar için önemli açıklama

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

İşte yıl sonu dolar tahmini

İşte yıl sonu dolar tahmini

Kırmızı ete alternatif! Tadı aynı

Kırmızı ete alternatif! Tadı aynı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyrek altının

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyrek altının

Torba teklif komisyondan geçti! Köprü cezalarına af geliyor

Torba teklif komisyondan geçti! Köprü cezalarına af geliyor

1500 yılda tüketilebilecek rezerv bulundu

1500 yıl yetecek rezerv bulundu

Yerli fasulye ve barbunyada deneme ekimi yapıldı

Yerli fasulye ve barbunyada deneme ekimi yapıldı

Altının kilogramı 250 bin 300 liraya yükseldi

Altının kilogramı 250 bin 300 liraya yükseldi

Bakan Varank’tan esnafa kritik uyarı

Bakan'dan uyarı! 2 bin TL cezası var

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.