Domatesin fiyatı dibi gördü, üretici önlem istedi

Antalya'da kışın yüksek fiyattan satılan domatesin, bugünlerde kilosu 1 liraya kadar gerilemesine rağmen alıcısı çıkmıyor. Ağır kış şartları ve havanın güneşsiz geçtiği dönemde hallerde kilosu 6 liraya kadar yükselen domates, büyükşehirlerde 10 liradan satılınca İstanbul ve Ankara'da tanzim satış çadırları kuruldu. Ancak havanın ısınmasıyla domatesin fiyatında düşüş oldu. Örtü altı sebzeciliğin başkenti Antalya'da, en iyi domates, hallerde 1 liradan zor alıcı buluyor.

Antalya Yaş Meyve ve Sebze Komisyoncuları Derneği Başkanı Nevzat Akcan, aynı zamanda üretici olduğunu belirtip, büyük sıkıntıda olduklarını dile getirerek, şunları söyledi:

"100 dönüm domates ektik. Ne umutlarla ekmiştik ama hüsrandayız. Tarımda geleceğe yönelik plan yapmıyoruz. Para ettiği zaman bağırıp çağırıyoruz; ama para etmediğinde onun derdine düşmüyoruz. Kışın hava şartlarından dolayı yüksek fiyattan satıldı sonra herkes para edecek, diye domates ekti ama altında kaldık. Şu kazandığımız parayla 3 ay sonra örtü altı ekim yapmamız gerekiyor; ancak bu parayla ekim yapamayız. Zararımız çok büyük. Bugün halde en iyi domates 1 liradan satılıyor. Hükümet nasıl tüketici için tanzim satışı yaptıysa şimdi de üretici için acil önlem alınmalı. Bu üreticiyi de toprağından kaçırırsak tarımda kötü şeyler başımıza gelir. 1 kilo domatesin bize bugünkü maliyeti 2 lirayken biz kilosunu en fazla 1 liradan satabiliyoruz."