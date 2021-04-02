Kamuda çalışma sisteminde değişikliğe gidiliyor. Özel sektörün hali hazırda uygulamaya başladığı uzaktan çalışma modellerinin kamuya da uyarlanması planlanıyor. Kamu Personeli Danışma Kurulu'nda, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında kamu çalışanlarının iş modellerine ilişkin başlanan çalışma gündeme geldi. İşte, detaylar...

Dönüşümlü çalışma ne zaman başlayacak? Kamuda yeni dönem

Yapılan toplantıda Kamudaki İstihdam Türlerini Değerlendirme Çalışma Grubu kurulması kararı alındı.

Çalışma Grubu, kamu kurumlarındaki istihdam türleri ve uzaktan çalışma modellerine ilişkin detaylı bir çalışma yapacak.

Kamuda çalışanlarının görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları da düzenli olarak uygulanarak kariyer imkanı yaratılacak.

Kamu çalışanlarının motivasyonunu artırması planlanan bu sınavların tüm kurumlarda yapılması sağlanacak.

Personelin kariyer ve liyakati esas alınarak yatay ve dikey yükselmesine yönelik bir sistem oluşturulacak.

İş Kanunu ve uzaktan çalışma mevzuatı yeni iş modelleri ile uyum sağlayacak şekilde yeniden düzenlenecek.

Pandemi döneminde uygulanan evden, uzaktan, vardiyalı, kısmi süreli çalışmayla birlikte kamuda yeni iş modelleri oluşturulacak.