FİNANS

Dört kişilik ailenin açlık sınırı 2.058 TL

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.08.2019 11:30 | Son Güncelleme

Konfederasyonun araştırmasına göre, ağustos ayında 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 2 bin 58, yoksulluk sınırı ise 6 bin 705 lira oldu. Ankara'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı önceki aya göre yüzde 0,80 geriledi. Kıyma, kuşbaşı et ve sakatat ürünlerinin fiyatının aynı kaldığı ağustosta, tavuk fiyatı düştü

Dört kişilik ailenin açlık sınırı 2.058 TL

Türk-İş'in araştırmasına göre, ağustos ayında 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 2 bin 58, yoksulluk sınırı 6 bin 705 lira oldu.

Türk-İş tarafından, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay yapılan "açlık ve yoksulluk sınırı araştırması"nın ağustos ayı sonuçları açıklandı.

Araştırmaya göre, son dönemde elektrik, doğalgaz, benzin fiyatlarındaki artışlar peş peşe gelirken, gıda fiyatlarında yaz mevsiminin etkisiyle azalma görüldü.

Bu kapsamda, ağustosta 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden "açlık sınırı" 2 bin 58 lira olarak belirlendi.

Gıda ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen "yoksulluk sınırı" ise 6 bin 705 lira oldu.

Evli olmayan, çocuksuz bir çalışanın "yaşama maliyeti" ise aylık 2 bin 540 lira olarak hesaplandı.

Ankara'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı önceki aya göre yüzde 0,80 geriledi. Yılın ilk 8 ayında fiyatlardaki artış yüzde 6,06 oranında gerçekleşti.

Gıda enflasyonunda son 12 ay itibariyle artış yüzde 13,59 oldu. Yıllık ortalama artış ise yüzde 22,19 olarak hesaplandı.

  • Beyaz peynir ve yumurta fiyatı arttı

Araştırmaya göre, ağustosta süt ve yoğurt fiyatında bir değişiklik olmazken, beyaz peynir fiyatındaki artış dikkati çekti.

Kıyma, kuşbaşı et ve sakatat ürünlerinin fiyatının aynı kaldığı ağustosta, tavuk fiyatı geriledi. Gelecek ay yeni av mevsiminin başlayacak olması nedeniyle kültür balıklarının fiyatları değişmedi.

Fiyatı son aylarda gerileyen yumurtanın fiyatında da bu ay artış görüldü.

Sebze ve meyve fiyatlarındaki gerileme, mutfak harcamalarında bir rahatlama sağladı. Ancak pazar esnafı, bu gerilemenin geçici olduğunu, tarlada ürünün azaldığını, bu durumun gelecek ay fiyatlara yansıyacağını ifade etti.

Ekmek, pirinç, un, makarna, bulgur, irmik gibi ürünler ile tereyağı, margarin, zeytinyağı ve ayçiçeği yağının bu ay fiyatları değişmedi.

PARTNER Son trend 'pes' dedirtti! Son trend 'pes' dedirtti!
Poşetler ücretlendirilince ona talep patladı!Poşetler ücretlendirilince ona talep patladı!
Bu çiçeği koparmanın cezası 48 bin 625 liraBu çiçeği koparmanın cezası 48 bin 625 lira
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
TÜRK - İŞ yoksulluk sınırı açlık sınırı

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Görevden alındılar

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Görevden alındılar

İstanbul'un göbeğinde dehşet! Önce ailesine kurşun yağdırdı sonra...

İstanbul'un göbeğinde dehşet! Önce ailesine kurşun yağdırdı sonra...

Dolarda gece yarısı ani değişiklik!

Dolarda gece yarısı ani değişiklik!

Altın fiyatları güne nasıl başladı?

Altın fiyatları güne nasıl başladı?

Yılda 3 milyar 500 milyon liralık tasarruf

Yılda 3 milyar 500 milyon liralık tasarruf

Faizsiz otomobil satışlarına yoğun ilgi

Faizsiz otomobil satışlarına yoğun ilgi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Ev kadınlarını ilgilendiriyor! Mahkeme kararını verdi

Ev kadınlarını ilgilendiriyor! Mahkeme kararını verdi

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

İstanbul-İzmir arası 3,5 saate iniyor!

İstanbul-İzmir arası 3,5 saate iniyor!

Personel alımı sonuçları açıklanıyor!

Personel alımı sonuçları açıklanıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gram altın fiyatları 320 lirayı görecek

Altınla ilgili önemli tahmin!

Market poşeti ücretlendi; manav poşetlerine talep patladı

Poşetler ücretlendirilince ona talep patladı!

'Kum zambağı'nı koparmanın cezası 48 bin 625 lira

Bu çiçeği koparmanın cezası 48 bin 625 lira

Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesi 25 bin kişiye iş imkanı sağlanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün duyurmuştu! 25 bin kişiye istihdam sağlayacak

TÜBİTAK'a 13 personel alınacak

TÜBİTAK'a 13 personel alınacak

Sabancı Holding Yünsa'nın yüzde 57.88 hissesini satıyor

Sabancı Holding, dev şirketteki tüm paylarını satıyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.