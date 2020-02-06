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Dört kişilik ailenin aylık gıda harcaması 2 bin 250 lira

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.02.2020 10:31 | Son Güncelleme

Birleşik Metal İş Sendikası Araştırmaları Merkezi'nin (BİSAM) hesaplamalarına göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenme için ayda en az 2 bin 250 lira gıda harcaması yapması gerekiyor.

Dört kişilik ailenin aylık gıda harcaması 2 bin 250 lira

Birleşik Metal İş Sendikası Araştırmaları Merkezi'nin (BİSAM) hesaplamalarına göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenme için ayda en az 2 bin 250 lira gıda harcaması yapması gerekiyor.

Bisam Ocak 2020 dönemi için açlık ve yoksulluk sınırı verilerini hesapladı. Hesaplamaya göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenebilmesi için, günlük en az 74.99 lira, aylık 2.250 lira harcama yapması gerekiyor.

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Buna göre yetişkin bir kadının sağlıklı beslenmesi için yapması gereken günlük harcama tutarı 19.32 lira, yetişkin bir erkeğin 19.97 lira, 10-18 yaş arası bir çocuğun 21.39 lira, 4-6 yaş arası bir çocuğun ise 14.32 lirayı buluyor. Bu verilere göre yoksulluk sınırı da 7 bin 782 lira oldu.

Günlük harcamalarda Ocak 2020’de en yüksek maliyet grubunu peynir/çökelek grubu 18.80 lira, et, tavuk ve balık grubu için yapılması gereken minimum harcama da 14.15 lira oldu.

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Araştırma sonuçlarına göre;

  • süt ve yoğurt için 9.35 lira,

  • sebze ve meyve için 11,67 lira,

  • ekmek için 4.83 lira,

  • katı yağ için 3.93 lira,

  • sıvı yağ için 1.34 lira harcama yapılması gerekiyor.

    • Ayrıca, yumurta için 0.96 lira, şeker, bal, reçel ve pekmez için ise 3.51 lira harcama yapılması gerekiyor.

    Gıda harcamaları için, İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması (İBBS) Düzey 2 Bölgeleri için de ayrıca hesaplandı. Buna göre sağlıklı beslenmenin maliyetinin en yüksek olduğu il 2 bin 444 lira ile İzmir olurken, İstanbul’da sağlıklı beslenmenin maliyeti 2 bin 406 lira, Ankara’da 2 bin 220 lira olarak belirlendi.

    KAYNAK:DHA

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    Anahtar Kelimeler:
    Birleşik Metal İş Sendikası Araştırmaları Merkezi, gıda harcaması,

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