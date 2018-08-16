FİNANS

Döviz büroları TL yetiştirmekte zorlanıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.08.2018 11:53 | Son Güncelleme

Hükümetin ’dövizleri bozdurun’ çağrısına destek vermek amacıyla ellerindeki dolarları ve altınlarını bozduran vatandaşlar döviz bürolarının önünde uzun kuyruklar oluştururken, döviz büroları Türk Lirası yetiştirmekte zorlanıyor.

Döviz büroları TL yetiştirmekte zorlanıyor

ABD ile yaşanan gerilim sonrasında piyasalardaki döviz kurunda dalgalanmalara tepki gösteren vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısına kulak verdi ve ellerindeki dolarları Türk Lirası’na çevirdi. Dövizde yaşanan dalgalanmalara tepki gösteren vatandaşlar, ellerindeki dolarları bozdurmak için gittikleri döviz bürolarında uzun kuyruklar oluşturdu. Hükümetin çağrısına kulak veren halk sayesinde döviz bürolarında ve kuyumcularda yoğunluk oluşurken, döviz bürosu sahipleri vatandaşın yoğun talebine karşı Türk Lirası yetiştirmekte zorlanıyor.

“Milletçe, ekonomik darbeyi püskürteceğiz”

Dolar ve altın fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle hükümetin çağrısına kulak veren halkın ellerindeki tüm dolarları bozdurduğunu belirten Döviz Bürosu Sahibi Bilal Doğan, “Ülkemizin ekonomik saldırıya uğradığı bu dönemde Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla halkımız ellerindeki dövizi ve altını bozdurmaya başladı. Özellikle 15 Temmuz ile birlikte Erdoğan ve Binali Yıldırım milletimizi meydanlara davet etmişti, halkımız o gece nasıl o hain terör örgütünü geri püskürttüyse bu ekonomik saldırıyı da püskürttü” ifadelerini kullandı.

"Döviz kurlarındaki dalgalanmalar hızla düşecek”

Milletin, döviz bozdurma kampanyasına kayıtsız kalmadığını, bu gidişle dolarda ciddi düşüşlerin olacağının altını çizen Doğan şunları kaydetti:

"Şu andan itibaren şunu söyleyebilirim ki döviz kurları hızla aşağı doğru gitmeye devam ediyor. Vatandaşlarımız Cumhurbaşkanımızın çağrısına uyarak ekonomiye katkıda bulunmaya devam ediyor. Bu açıdan baktığımızda da bu saldırıyı hep birlikte bir millet olarak geri püskürttüğümüzü söyleyebilirim. Fiyatların ne kadar aşağı doğru çekildiğini hepiniz yakında görmeye başlayacaksınız. Tekrar üretmeye, ekonomiye katkıda bulunmaya devam edeceğiz.”

"Türk Lirası yetiştirmekte zorlanıyoruz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla dolar ve altın satışlarında yoğunluk olduğunu vurgulayan Doğan “Cumhurbaşkanımızın çağrısına milletimiz o kadar iyi kulak verdi ki, herkes elindeki doları bozdurmak için bizlere geldi ve artık bizler Türk Lirası’nı yetiştirmeye zorlanıyoruz. Bir müddet bekletmek zorunda kalabiliyoruz. Bunlar hep ekonomide büyük bir etki oluşturacaktır” dedi. AA

PARTNER30 bin dolarlık lastiği yeniledi! Yöntem şaşırttı30 bin dolarlık lastiği yeniledi! Yöntem şaşırttı
Emeklilerin bayram ikramiyeleri ödenmeye başlandıEmeklilerin bayram ikramiyeleri ödenmeye başlandı
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dolar döviz döviz bürosu dolar bozdurma

En Çok Okunan Haberler

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan duyurdu: İzin verilemez, yeter!

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan duyurdu: İzin verilemez, yeter!

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Benzin ve motorin fiyatlarına ÖTV zammı!

Benzin ve motorin fiyatlarına ÖTV zammı!

Ticaretin kalbi ithalatı kesti! Doğubank’ta 50 milyon dolarlık iPhone siparişi askıya alındı

Ticaretin kalbi ithalatı kesti! Doğubank’ta 50 milyon dolarlık iPhone siparişi askıya alındı

Konutta yeni kampanya bayramda sonra başlıyor

Konutta yeni kampanya bayramda sonra başlıyor

İşte en iyi yerli telefonlar ve özellikleri

İşte en iyi yerli telefonlar ve özellikleri

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Emekliler dikkat! Maaşlara asgari ücret ayarı geldi

Emekliler dikkat! Maaşlara asgari ücret ayarı geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz

Dolar ne kadar? Çeyrek altın fiyatlarında son durum - 10 Ağustos Cuma güncel dolar, euro ve altın yorumları

Dolar ne kadar? Çeyrek altın fiyatlarında son durum - 10 Ağustos Cuma güncel dolar, euro ve altın yorumları

Dolara Merkez Bankası nasıl müdahale edebilir?

Dolara Merkez Bankası nasıl müdahale edebilir?

Cumhurbaşkanı'nın dolar bozdurun çağrısına böyle destek verdi

Cumhurbaşkanı'nın dolar bozdurun çağrısına böyle destek verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bakan Varank: Finansal saldırılara karşı gerekli tedbirleri alıyoruz

Bakan Varank: Finansal saldırılara karşı gerekli tedbirleri alıyoruz

Emeklilerin bayram ikramiyeleri ödenmeye başlandı

Emeklilerin bayram ikramiyeleri ödenmeye başlandı

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı

Haziran ayı sanayi üretimi rakamları açıklandı

Haziran ayı sanayi üretimi rakamları açıklandı

Bakan Albayrak'ın yapacağı telekonferansa yoğun ilgi

Bakan Albayrak'ın yapacağı telekonferansa yoğun ilgi

Benzin ve motorin fiyatlarına ÖTV zammı!

Benzin ve motorin fiyatlarına ÖTV zammı!

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.