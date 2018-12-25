FİNANS

Döviz cinsi devlet tahvilleri tüzel kişilere de satılacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.12.2018 09:26 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, yatırımcılardan gelen talep üzerine, bireysel yatırımcılara sunulan Euro ve dolar cinsinden devlet tahvilleri için 25 ve 26 Aralık 2018 tarihlerinde tüzel kişi yatırımcılardan da talep toplanması kararı alındı.

Döviz cinsi devlet tahvilleri tüzel kişilere de satılacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, yatırımcılardan gelen talep üzerine, bireysel yatırımcılara sunulan avro ve doları cinsinden devlet tahvilleri için 25 ve 26 Aralık 2018 tarihlerinde tüzel kişi yatırımcılardan da talep toplanmasına karar verildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, yatırımcılardan gelen talep üzerine, 17-26 Aralık tarihleri arasında bireysel yatırımcılara sunulan avro ve doları cinsinden devlet tahvilleri için 25 ve 26 Aralık tarihlerinde tüzel kişi (5411 sayılı Kanun kapsamındaki bankalar ve finansal kuruluşlar ile 6362 sayılı Kanun kapsamındaki kollektif yatırım kuruluşları hariç tüzel kişiler) yatırımcılardan da talep toplanması kararı alındı.

Bu kapsamda, söz konusu senetler yine 28 Aralık 2018 Cuma günü yatırımcıların hesaplarına aktarılacak.

Dudak prosedürleri hakkında yanlış bilinenlerDudak prosedürleri hakkında yanlış bilinenler
TBMM'de kabul edildi! Alınan o paralar geri verilecek!TBMM'de kabul edildi! Alınan o paralar geri verilecek!
'2019 ekonomi ve bankacılık açısından çok daha olumlu olacak''2019 ekonomi ve bankacılık açısından çok daha olumlu olacak'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanlığı euro dolar tahvil

En Çok Okunan Haberler

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Yeni 20 TL banknotlar tedavüle girecek

Yeni 20 TL banknotlar tedavüle girecek

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Konkordato isteyen Çıtır Usta iflas etti

Konkordato isteyen Çıtır Usta iflas etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İkinci 100 Günlük Eylem Planı'nı açıklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İkinci 100 Günlük Eylem Planı'nı açıklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TBMM'de kabul edildi! Alınan o paralar geri verilecek!

TBMM'de kabul edildi! Alınan o paralar geri verilecek!

'2019 ekonomi ve bankacılık açısından çok daha olumlu olacak'

'2019 ekonomi ve bankacılık açısından çok daha olumlu olacak'

Benzin ve motorin fiyatlarında büyük indirim

Araç sahipleri dikkat! Büyük indirim geliyor

Tam 5 yıl uğraştılar efsane markayı gün yüzüne çıkardılar

Tam 5 yıl uğraştılar efsane markayı gün yüzüne çıkardılar

Ekonomist Mahfi Eğilmez: 2019'da dış kaynak bulmak zorlaşacak

Ünlü ekonomistten 2019 için önemli uyarı

Açıklama geldi: Akaryakıt indirimi etiketlere yansıyacak

Açıklama geldi: İndirim etiketlere yansıyacak

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.