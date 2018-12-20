Döviz cinsi tahvilde talep toplama süresi uzatıldı

Bireysel yatırımcılara yönelik euro ve dolar cinsi tahvil ihracında 24, 25 ve 26 Aralık'ta da talep toplanacak.

Hazine, euro ve dolar cinsi tahvil ihracında talep toplama döneminin 24, 25 ve 26 Aralık 2018 tarihlerinde devam etmesine karar verildiğini açıkladı.

12 Aralık 2018 tarihli basın duyurusunda, bireysel yatırımcılara sunulan finansman araçlarının çeşitlendirilmesi ve yatırımcı tabanının genişletilmesi amacıyla euro ve ABD Dolar cinsinden Devlet tahvili ihracı için 17 Aralık 2018 - 21 Aralık 2018 tarihleri arasında talep toplanacağı ve 28 Aralık 2018 tarihinde senetlerin ihraç edileceği belirtilmişti.

Bugün yapılan açıklamada ise; yatırımcılardan gelen talep göz önünde bulundurularak, talep toplama döneminin 24, 25 ve 26 Aralık 2018 tarihlerinde devam etmesine karar verildiği bildirildi. Söz konusu senetler yine 28 Aralık 2018 Cuma günü yatırımcıların hesaplarına aktarılacak.

