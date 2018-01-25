FİNANS

Döviz geliri olmayanın döviz kredisi kullanımına yasak geldi

25 Ocak 2018 10:10

Ekonomi kamuoyunda bir zamandır gündemde olan şirketlerin döviz borçlanmalarına ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de yayınlandı. Buna göre döviz geliri olmayan Türkiye'de yerleşik kişiler yurt içinden ve yurt dışından döviz kredisi temin edemeyecek.

Döviz geliri olmayanın döviz kredisi kullanımına yasak geldi
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı kararın 17. maddesinde yapılan değişiklikle şirketlerin ve gerçek kişilerin döviz ile borçlanmasına ilişkin düzenlemeler açıklandı.
 
Buna göre, 2 Mayıs itibarıyla döviz geliri olmayan Türkiye'de yerleşik gerçek kişiler yurt içinden ve yurt dışından döviz kredisi ve dövize endeksli kredi kullanamayacak.
 
Bankalar, finansman şirketleri ve ilgili bakanlıkça belirlenecek diğer kişiler tarafından yurt dışında yerleşik kişilere döviz ve TL kredisi açılabilecek. Bankalar ve finans şirketleri ayrıca, birbirlerine kendi teamülleri çerçevesinde doğrudan ve uluslararası sendikasyona katılım yoluyla vade sınırı bulunmaksızın döviz kredisi açabilecekler. İthalat ve ihracat rejimlerine göre emtia kredisi açmaları da serbest olacak.
 
Yasak kapsamı dışında tutulanlar
 
Döviz geliri olmayan kişiler yurt içinden döviz kredisi temin edemeyecekler ancak, kamu kurumları, bankalar ile Türkiye'de yerleşik finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketlerinin kullanacakları krediler ile kullanım tarihinde kredi bakiyesi 15 milyon dolar ve üzerinde olan Türkiye'de yerleşik kişilerce kullanılacak döviz kredi bu kapsam dışında tutuldu.
 
Döviz kredisi kullanma yasağı, bazı makine ve cihazların finansmanı için kullanılacak kredileri ve finansal kiralama işlemlerini kapsamayacak. Uluslararası ilana çıkılan yurt içi ihalelere ilişkin olarak ihaleyi kazanan Türkiye'de yerleşik kişilerin veya Savunma Sanayi Müsteşarlığınca onaylanan savunma sanayi projelerini üstlenen Türkiye'de yerleşik kişilerin kullanacakları döviz kredileri de bu kapsamda yer almıyor.
 
Döviz kredisi kullanma istisnası kapsamında, kamu özel işbirliği kapsamında gerçekleştirilecek projeleri yürütmekle görevli olan Türkiye'de yerleşik kişilerin kullanacakları döviz kredileri ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlere ilişkin bağlantılarını ve muhtemel döviz gelirlerini belgelemek kaydıyla, son üç yılda döviz geliri olmayan bu kişilerin belgeledikleri muhtemel döviz gelirleri toplamını aşmayacak şekilde kullanacakları döviz kredileri de yer alıyor.(Reuters)
 
Kredi bakiyesine üst sınır
 
Döviz geliri olan Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt içinde kullanacakları döviz kredilerinde, kredi bakiyesinin 15 milyon doların altında olması durumunda kullanılmak istenen kredi tutarı ile mevcut kredi bakiyesi toplamı son üç yılın döviz gelirlerini aşamayacak. Bankalar ve finansman şirketleri, bu durumu kontrol etmekle yükümlü olacaklar.
 
Bu durumun sonradan tespit edilmesi halinde, kredilerin aşıma neden olan kısmı geri çağrılacak veya TL krediye dönüştürülecek.
 
Karardan önce kullanılan kredilerin durumu
 
Karara eklenen geçici maddelere göre, kararın yürürlüğe gireceği tarih olan 2 Mayıs itibarıyla açık bulunan ve kredi bakiyesi 15 milyon doların altında olan Türkiye'de yerleşik kişiler tarafından yurt içi veya dışında temin edilmiş olan döviz kredileri, yukarıdaki hükümlerin kapsamına girenler hariç olmak üzere hiçbir şekilde döviz kredisi olarak, dövize endeksli krediler de hiçbir şekilde dövize endeksli kredi olarak yenilenmeyecek.
 
Geçici maddelere göre ayrıca, 2 Mayıs'tan önce kullanılmış olan döviz kredileri ve dövize endeksli krediler de kredi bakiyesi hesaplamasına dahil edilecek.
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