FİNANS

Döviz karşılığı Türk lirası swap işlemlerinde vade uzatıldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 05.08.2019 17:17 | Son Güncelleme

Mevcut durumda kotasyon yöntemiyle 1 hafta vadeli olarak gerçekleştirilen döviz karşılığı Türk lirası swap işlemleri, artık geleneksel ihale (çoklu fiyat) yöntemiyle 1, 3 ve 6 ay vadeli olarak da yapılacak.

Döviz karşılığı Türk lirası swap işlemlerinde vade uzatıldı

TCMB, döviz karşılığı TL swap işlemlerinin, geleneksel ihale yöntemiyle 1, 3 ve 6 ay vadeli olarak da gerçekleştirileceğini duyurdu.

TCMB tarfandan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"31 Ağustos 2018 tarihli ve 2018-36 Sayılı Basın Duyurusu ile Merkez Bankası bünyesinde Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap Piyasasının açılmasına karar verildiği, işlemlerin Döviz ve Efektif Piyasalarında işlem yapmaya yetkili bankalarla limitleri dahilinde kotasyon yöntemiyle gerçekleştirileceği kamuoyu ile paylaşılmıştı.

Türk lirası ve döviz likiditesi yönetimindeki esnekliğin artırılması amacıyla, söz konusu piyasada halen kotasyon yöntemiyle 1 hafta vadeli olarak gerçekleştirilmekte olan döviz karşılığı Türk lirası swap işlemlerinin, geleneksel ihale (çoklu fiyat) yöntemiyle 1, 3 ve 6 ay vadeli olarak da gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

İhtiyaç duyulan günlerde açılacak ihalelere ilişkin ayrıntılar aynı gün saat 10.00’da veri dağıtım sistemleri aracılığıyla ilan edilecektir.

Kotasyon ve ihale yoluyla gerçekleştirilecek işlemler, hale kotasyon yöntemiyle gerçekleştirilen işlemler için belirlenmiş olan toplam limit dahilinde yapılacaktır."

KAYNAK:DHA

SWAP NEDİR?

İngilizce bir kelime olan Swap, "değiş, tokuş, takas" anlamına geliyor.

Finans piyasalarında ise; iki tarafın belirli bir zaman dilimi içinde farklı faiz ödemelerini ve / veya farklı para birimlerini karşılıklı olarak değiştirdikleri takas sözleşmesine swap sözleşmesi deniyor. Swap piyasasında ağırlıklı döviz swapları ile faize dayalı swap sözleşmeleri işlem görüyor.

Faiz swapında biri sabit faizle, diğeri değişken faizle borçlanan iki taraf faiz ödemelerini birbirleriyle değiştiriyor ancak anapara hiçbir şekilde el değiştirmiyor.

İki farklı para birimindeki kur riski belli bir süre bertaraf edilerek, faizi yüksek olan para biriminin faiz getirisinden yararlanma adına yapılan işleme ise çapraz döviz swapı deniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) swap işlemleri

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