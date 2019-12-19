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Döviz kurlarında yaşanan hareketliliğin ardından döviz bürolarına koştular

EKONOMİ HABERLERİ  | 19.12.2019 10:34 | Son Güncelleme

Denizli’de vatandaşlar döviz kurlarında yaşanan hareketliliğin ardından ellerindeki dövizleri bozdurmak için soluğu döviz büroları ve bankalarda aldı.

Denizli’de vatandaşlar döviz kurlarında yaşanan hareketliliğin ardından ellerindeki dövizleri bozdurmak için soluğu döviz büroları ve bankalarda aldı. Döviz bürosu işletmecileri ise yatırımda dövizden ziyade altına yönelmede fayda olacağını belirttiler.

Son günlerde dış politikada, özellikle ABD ile Türkiye arasındaki ilişiklerde yaşanan gelişmelerin ardından dolar ve euro başta olmak üzere döviz kurlarında hareketlilik yaşanmaya başlandı. Yurt genelinde olduğu gibi Denizli’de de yabancı cinsinden paralara yatırım yapan vatandaşlar, bu hareketliliği görünce ellerindeki dolar ve euroları bozdurmak için banka ve döviz bürolarının yolunu tuttu.

Kentte uzun yıllardır döviz bürosu işleten Ali Yılmaztürk, dövizde yukarı yönde bir hareketlilik olduğunu ancak bunun fazla sürmeyeceğini düşündüklerini ifade etti. Yılmaztürk, “Kur yıl başından sonra inşallah tekrar rayına oturacak. Ama çok büyük düşüş veya çok büyük çıkış beklemeyin, dolar belli bir bant aralığında örnek vereyim 5,80 ile 6,20 aralığında önümüzdeki yıl devam eder diye düşünüyoruz. Dövizi artık yatırım aracı olarak düşünmeyin, altını daha ziyade bir yatırım aracı olarak görün çünkü önümüzdeki sene özellikle önü daha açık, ben vatandaşlarımıza dövizden çok altına yönelmelerini tavsiye ediyorum” dedi.

Kurlarda yaşanan hareketliliğin ardından döviz bürosuna gelerek elindeki dövizi bozduran Duran Güzel isimli bir vatandaş ise “Şu anda döviz yükselmeye başladığı için, elimizden geldiği kadar döviz almaya çalışıyoruz. Emekli param ile bir miktar döviz aldım. Herkes yatırım yapamıyor tabi, imkanı olanlar yatırım yapabiliyor” dedi.

KAYNAK:İHA

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döviz kuru döviz bürosu

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Okuyucu Yorumları 23 yorum
Elindeki 3 kuruşluk dövizi bozdurarak düşeceğine inanan toplum.. :))
@bilal_lus_1984 5.30 dan almıştım 5.92 den sattım 600 tl karımı cebe attım düşürmek için değil.
Anlaşılan yine erken ötmüş denizli :)
haini dışarıda aramayın... vatansever geçinen hainleri görüyoruz.....
noldu elinizdemi patladı hani dolar 10 tl olacaktı
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