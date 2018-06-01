FİNANS

Döviz kuru arttı, THY maaşlara zam yaptı

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.06.2018 10:51 | Son Güncelleme

Döviz kurlarındaki aşırı değerlenme THY filosundaki yerli ve yabancı pilotların gidişini artırdı. Daha çok pilot aday adayının başvurması adına artık lisans dışında önlisans mezunlarını kabul etmeye başlayan THY, boy limitlerine takıldığı için başvuramayanlara da kapılarını açtı.

Döviz kuru arttı, THY maaşlara zam yaptı

Döviz kurlarındaki aşırı değerlenme THY filosundaki yerli ve yabancı pilotların gidişini artırdı. Daha çok pilot aday adayının başvurması adına artık lisans dışında önlisans mezunlarını kabul etmeye başlayan THY, boy limitlerine takıldığı için başvuramayanlara da kapılarını açtı.

BOY LİMİTİ DÜŞÜRÜLDÜ

THY Havacılık Akademisi başvurularındaki boy limitleri aşağıya çekildi. Erkek adaylar için boy 1 metre 65 santim, kadınlarda ise 1 metre 60 santimden kısa olmaması şartı 1 metre 57 santime indirildi.

YÜZDE 20 ZAM

Habertürk'ün haberine göre; Ayrıca kur artışıyla pilotlarını kaptırmak istemeyen şirkette, Hava İş Sendikası ile THY arasında imzalanan protokole göre pilotlara yüzde 20, diğer çalışanlara ise yüzde 10 oranında zam yapıldı. Kabin amirlerine de aylık brüt 750 TL Kabin Amirliği Primi verilmesine ilişkin protokol imzalandı.

MAAŞLARI 32 BİN TL'Yİ AŞACAK

Dar gövdede uçan bir kaptan pilotun yaklaşık 27 bin TL olan maaşı yapılan zamla beraber 32 bin TL’yi geçti. Yılda 4 maaş ikramiye alan beş yıllık bir kabin memurunun aylık geliri ise yapılan zamlarla 14-16 bin lira oldu.

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THY maaş zam kur zammı

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