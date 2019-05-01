FİNANS

Döviz kurunda son durum! Dolar ve euro ne kadar oldu (1 Mayıs güncel fiyatlar)

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.05.2019 09:37 | Son Güncelleme

İstanbul serbest piyasada dolar 5,9580 liradan, avro 6,6870 liradan güne başladı.

Döviz kurunda son durum! Dolar ve euro ne kadar oldu (1 Mayıs güncel fiyatlar)

Kapalıçarşı'da 5,9560 liradan alınan dolar, 5,9580 liradan satılıyor. 6,6850 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,6870 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,9580 lira, avronun satış fiyatı ise 6,6890 lira olmuştu.

AA

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