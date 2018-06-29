Döviz listesine yeni para birimi ekledi

Katar Riyali, Merkez Bankası (TCMB) tarafından alım-satım konusu yapılan dövizler listesine alındı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Türk parası kıymetini koruma hakkında 32 sayılı karar ile Hazine Müsteşarlığı'nın 2008-32/34 sayılı tebliğine ilişkin I-M sayılı

TCMB genelgesine göre, Katar Riyali, "konvertibl ve non-konvertibl dövizler" listesine eklendi. Değişiklik bugünden itibaren geçerli olacak.



