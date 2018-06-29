Döviz listesine yeni para birimi ekledi

Katar Riyali, Merkez Bankası (TCMB) tarafından alım-satım konusu yapılan dövizler listesine alındı.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Türk parası kıymetini koruma hakkında 32 sayılı karar ile Hazine Müsteşarlığı'nın 2008-32/34 sayılı tebliğine ilişkin I-M sayılı
TCMB genelgesine göre, Katar Riyali, "konvertibl ve non-konvertibl dövizler" listesine eklendi. Değişiklik bugünden itibaren geçerli olacak.
Gram altın ne kadar oldu? Altında son durum
Gram altın ne kadar oldu? Altında son durum
Dolar ne kadar? (29.06.2018 dolar kuru)
24 Haziran öncesinde vatandaş 2.3 milyar dolar sattı
Borsa güne nasıl başladı?
Borsada tarihi düşük seviyeler yatırımcıya fırsat sunuyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum