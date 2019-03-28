FİNANS

Döviz mevduatı 3,5 milyar dolar büyüdü

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.03.2019 15:40 | Son Güncelleme

Bankacılık sektörün toplam mevduatı, geçen hafta 8,6 milyar lira artarak 2 trilyon 217,5 milyar liraya yükseldi.Bankalarda bulunan yabancı para mevduatı, geçen hafta 3,6 milyar dolar artarak 210 milyar 950 milyon dolara yükseldi.

Döviz mevduatı 3,5 milyar dolar büyüdü

Yurtiçi yerleşiklerin kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonları 22 Mart ile biten haftada yaklaşık 3.5 milyar dolar artışla 179.3 milyar dolara yükselerek tarihi zirvede.

TCMB verilerine göre 22 Mart ile biten haftada bireylerin yabancı para cinsinden mevduat ve fonları 1.3 milyar dolar artışla 107.03 milyar dolar olurken; kurumların ise 2.2 milyar dolar artışla 72.25 milyar dolara yükseldi.

En son 5 Ekim 2018 haftasında döviz birikimlerini azaltmayı tercih eden bireyseller takip eden 24 haftada döviz birikimlerini kesintisiz artırdılar. Böylece bireysellerin yabancı para birikimi 29 Nisan 2016'da görülen 104.11 milyar dolarlık zirveyi de aştı.

TCMB verilerine göre 5 Ekim 2018 haftasında 89.8 milyar dolar olan bireysellerin kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonları aralıksız artış yaşandığı 5.5 aylık dönemde 14.32 milyar dolar yükseldi.

Bu artışın ana nedenleri olarak geçen yılın Ağustos ayında yaşanan kur şokunda bireysel yatırımcıların kar amaçlı bozdurduğu 8 milyar doları yerine koyma eğilimi ile beklentiler nedeniyle birikimleri döviz cinsinden tutma alışkanlığının etkili olduğu belirtiliyor.

Öte yandan TL mevduat getirilerinin enflasyonun altında kalması da yurtiçi yatırımcıları döviz birikimine yönlendiriyor.
**KAYNAK:REUTERS

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Anahtar Kelimeler:
Bankacılık Sektörü banka

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