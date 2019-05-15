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Döviz satışlarına vergi getirildi! BSMV nedir?

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.05.2019 08:36 | Son Güncelleme

Bazı kambiyo işlemlerinden alınan Banka Sigorta Muamele Vergisi (BSMV) kaldırılırken, diğer işlemlerde BSMV yüzde 0.1 olarak uygulanacak.

Döviz satışlarına vergi getirildi! BSMV nedir?

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla 1998 tarihli 98/11591 sayılı Bakanlar Kurulu kararında değişiklik yapıldı.

Buna göre bankalar ile yetkili kuruluşların birbirleri ile yaptıkları ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yapılan kambiyo satışlarlarında "BSMV sıfır" olarak belirlendi.

Ayrıca döviz kredisinin ödenmesine yönelik olarak, döviz kredisi kullanılan ya da kullanımına aracılık eden banka tarafından krediyi alana yapılan kambiyo satışlarında da "BSMV sıfır" olarak belirlendi.

Karara göre, bunlar dışındaki kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden yüzde 0.1 BSMV alınacak.

Bakanlar kurulu kararının ilk yayımlandığı 1998 yılında tüm kambiyo muamelelerinde BSMV yüzde 0.1 olarak belirlenmiş, 2008 yılında sıfıra indirilmişti.

BSMV NEDİR?

BSMV‘nin açılımı Banka Sigorta Muamele Vergisi’dir. Eğer kredi veya kredili mevduat hesabınızı kullandıysanız banka sizden BSMV adı altında ücret almaktadır. Ve ödemeleriniz süresince her ay BSMV yansıtılır.

Merkez Bankası talimatları doğrultusunda Kredilendirme işlemlerinden doğan vergiyi bankaların müşterilerinden tahsil ettiği bir vergi türüdür.

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DHA


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kambiyo işlemi döviz banka sigorta muamele vergisi vergi

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Okuyucu Yorumları 44 yorum
satış da değilde döviz alımlarında uygulansın kim döviz alıyorsa vergi almak lazım , demekki adamın parası çok döviz alıyor hatta % 10 vergi alınsın , bu sayede dövizin yükselmesi engellenir devletin kasasına para girmiş olur.
@millibatakci merak etme devletin kasasına yeterince para giriyor sen nereye gittiğine bak
zenginin malı züğürtün çenesini yorarmış))
@comparator aynen çok doğru
@millibatakci O ZAMAN İHRACATÇIDAN VERGİ ALAMAZLAR Kİ? İTHALATÇIDAN ALIRLAR AMA İTHALATÇILAR ZATEN BATAK. ŞU ANDA EKONOMİDE DURUMU NİSPETEN İYİ OLAN SADECE İHRACATÇILAR, YANİ EK VERGİ VEREBİLECEK TEK KESİM. İHRAÇ ETTİKLERİ MALIN BEDELİNİN EN AZ %80'İNİ DAB'A BAĞLAMAK ZORUNDA. İHRACAT BEDELİ GELDİĞİNDE DAB'A BAĞLAMAK İÇİN AL-SAT SIRASINDA %0,1 ALIRSIN, BİR DE TL'YE İHTİYACI OLDUĞUNDA BOZARKEN, EDER SANA %0,2. MİİİİSSS.
Beyin pırıl pırıl
yasaklansın :)))
oha ya milleti nasıl soyacağını şaşırdın yuh
Türk parasını koruma kanunumuz var. Ama kimse Türk parasını koruyacak iş yapmıyor. simitçi, ayakkabı boyacısı bile eline para geçince döviz almaya koşuyor. Yönetimlerin hiçbiri bu güne kadar kapsamlı önlem almadı. Bankalarda 200 milyar $ döviz mevduat hesabı var. En kolay para kazanma yolu döviz al yastık altı yap. Hiçbir vergi yok. Devletin 1 kuruş kazancıda yok. İhracatçı, ithalatçı dışında kişilerin döviz alım-satımına kısıtlılık getirilmeli. Döviz alım-satımında stopaj, vergi konarak caydırıcı önlemle vatandaş TL'ye yönlendirilmeli.
@yekazan ÖNCELİKLE EKONOMİ ÖĞRENMELİSİN. DÖVİZ PARA KAZANMA YOLU DEĞİLDİR. ELİNDEKİ PARANIN KIYMETİNİ KORUMA YOLUDUR. MİLLET PARA KAZANMAZ DÖVİZ ALARAK. TL NİN DEĞER KAYIPLARINDA ALIM GÜCÜNÜ SABİT TUTAR. ŞÖYLE AÇIKLAYAYIM. DOLAR 6 TL İKEN 60000 TL YE ALDIĞIN ARABA DOLAR 7 TL OLDUĞUNDA 70000 TL OLUR. SEN 60000 TL PARANI DOLAR ALSAYDIN DOLAR 7 TL OLDUĞUNDA DA AYNI ARABAYI ELİNDE Kİ PARAYLA ALABİLİRDİN. TL OLARAK TUTARSAN 10000 TL BORÇLANMAN GEREKİR VE ZARAR ETMİŞ OLURSUN. O YÜZDEN BOŞ YAPMA. GİT DÖVİZ AL YOKSA FAKİRLEŞİRSİN.
@yekazan tamamen doğru ve dikkat et herkes dislike vermiş senin bu doğru sözlerine neden işlerine gelmiyor.
@yekazan %0,1 VERGİ 90'LI YILLARDA KAMBİYO GİDER VERGİSİ ADI ALTINDA ZATEN VARDI. BÜYÜK PARASI OLANLAR ALIM-SATIM İŞLEMLERİNİ YURTDIŞINDAN HALLEDİYORDU, BU VERGİYİ VERMİYORDU. SİMİTÇİ, ESNAF İSE DÖVİZ BÜFELERİNDEN ALIM-SATIM YAPTIĞI İÇİN ZATEN VERGİ ÖDEMİYORDU. BU VERGİNİN HEDEFİ ŞU ANDA EKONOMİDE VERGİ VEREBİLECEK TEK KESİM OLAN İHRACATÇILAR. İHRAÇ ETTİĞİ MALI 180 GÜN İÇİNDE YURDA GETİRİP DAB'A BAĞLAMAK ZORUNDA. DAB'A BAĞLARKEN AL-SAT SIRASINDA %0,1 VERGİ ÖDEYECEK, BİR DE TL'YE İHTİYACI OLDUĞUNDA GERÇEK ANLAMDA BOZARKEN %0,1 DAHA VERGİ ÖDEYECEK, OLDU MU SANA %0,2. OOOHHHH, GELSİN PARALAR.
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