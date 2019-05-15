Döviz satışlarına vergi getirildi! BSMV nedir?

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla 1998 tarihli 98/11591 sayılı Bakanlar Kurulu kararında değişiklik yapıldı.

Buna göre bankalar ile yetkili kuruluşların birbirleri ile yaptıkları ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yapılan kambiyo satışlarlarında "BSMV sıfır" olarak belirlendi.

Ayrıca döviz kredisinin ödenmesine yönelik olarak, döviz kredisi kullanılan ya da kullanımına aracılık eden banka tarafından krediyi alana yapılan kambiyo satışlarında da "BSMV sıfır" olarak belirlendi.

Karara göre, bunlar dışındaki kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden yüzde 0.1 BSMV alınacak.

Bakanlar kurulu kararının ilk yayımlandığı 1998 yılında tüm kambiyo muamelelerinde BSMV yüzde 0.1 olarak belirlenmiş, 2008 yılında sıfıra indirilmişti.

BSMV NEDİR?

BSMV‘nin açılımı Banka Sigorta Muamele Vergisi’dir. Eğer kredi veya kredili mevduat hesabınızı kullandıysanız banka sizden BSMV adı altında ücret almaktadır. Ve ödemeleriniz süresince her ay BSMV yansıtılır.

Merkez Bankası talimatları doğrultusunda Kredilendirme işlemlerinden doğan vergiyi bankaların müşterilerinden tahsil ettiği bir vergi türüdür.

DHA



