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Dövizden etkilenen firmaya 60 gün süre

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.01.2019 09:49 | Son Güncelleme

Döviz kurlarındaki hareketlilik kamuya iş yapan firmaları da zora sokunca çok kritik bir düzenlemeye gidildi. Dövizdeki yükselişten kaynaklı maliyetleri artan firmalara 60 günlük süre tanındı. Bu süre zarfında yazılı olarak başvuru yapan yükleniciler kazandıkları ihaleleri hiç bir cezai yaptırım olmadan feshedip devredebilecek.

Dövizden etkilenen firmaya 60 gün süre

Hazine ve Maliye Bakanlığı döviz kurlarındaki yükselişin etkilediği firmalar için harekete geçti. 31 Ağustos 2018 tarihinden önce 4734 sayılı Kamu İhale Kanuna göre ihalesi yapılan sözleşmelerin, imalat girdilerinin fiyatlarında beklenmeyen artışlar meydana gelmesinden ötürü feshedilip tasfiye ve devredilebilmesinin önü açıldı.

60 GÜNLÜK SÜRE BAŞLADI

Söz konusu dönemlerde girdiği kamu ihalesini kazanan firmalar için 60 günlük süre bugün itibariyle başladı. Yükleniciler Kamu İhale Kurumu’na başvuru yapabilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından da incelenecek başvurular idarenin de onay vermesi halinde feshedilip tasfiye edilebilecek veya devredilecek.

İHALE ŞARTLARI ARANACAK

Bakanlığın özel bir durumdan kaynaklığı sunduğu istisna kapsamında devri planlanan işlerde ilk ihaledeki şartlar, devir tarihi itibarıyla aranacak olup devirden veya fesihten kaynaklanan kısıtlama ve yaptırımlar uygulanmayacak.

Ortak girişim grupları tarafından yürütülen sözleşmelerde ortaklar arasında devir veya hisse devirlerinde de ilk ihaledeki yeterlik şartları aranmayacak.

ÖDENEN TEMİNATLAR İADE EDİLECEK

Düzenlemede, döviz kurlarındaki hareketlilikten kaynaklı sözleşmesini feshetmeyi veya devretmeyi planlayanların en çok merak ettikleri ihaleyi almak için yatırdıkları teminat bedellerine ilişkin de önemli bir detay yer aldı. Yüklenicilerin bu kapsamda yatırdıkları teminatlar kendilerine iade edilecek.

YAPILAN İŞ HARİCİNDE HAK TALEP EDİLEMEYECEK

Sözleşmenin bu madde kapsamında feshedilerek tasfiye edilmesi veya devredilmesi durumunda yüklenici, fesih veya devir tarihine kadar gerçekleştirdiği imalatlar dışında idareden herhangi bir hak talebinde de bulunamayacak. Düzenleme kapsamında düzenlenecek fesihnamelerden ve devredilecek sözleşmelerden damga vergisi de talep edilmeyecek.

Piyasalardaki spekülatif hareketlerle 2018 Ağustos ayında ABD doları, Türk lirası karşısında bir ara 7.21 seviyesini görmüş, Euro ise 8.11'e kadar çıkmıştı.

SÜRE UZATILABİLECEK

Mart ayının sonuna kadar tanınan 60 günlük süre içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak başvurması ile başlayacak devir ve tasfiye sürecinde süre uzatımına ilişkin kısıtlama ve şartlara tabi olunmaksızın Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak idare söz konusu süreyi de uzatabilecek.

KAYNAK: YENİŞAFAK

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Anahtar Kelimeler:
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