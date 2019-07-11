Dr. Ercan Varlıbaş: Jeff Bezos’un bize borcu var

Dünyanın en zengin adamı Amazon’un sahibi Jeff Bezos, Türkiye’ye gelerek lüks yatıyla Datça’ya demir attığı iddia ediliyor. Yatın sahibinin Bezos iddiaları sonuncunda dünyanın en zengin iş adamının Türkiye’de tatil yapması ile Türkiye’deki ilişkileri de gündeme geldi. Daha önce Amazon’un isim hakkı davası açtığı ve bu davanın sonucunda kazanan taraf olan VSY Biotechnology şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ercan Varlıbaş konu ile ilgili değerlendirme yaptı.

'BİZE BORÇLU'



Dr. Varlıbaş; Amazon kontakt lens markasının isim hakkı davasını kazandıklarını fakat daha öncesinde markanın satışını Bausch +Lomb’a gerçekleştirdikleri için dava sürecinin uzun sürmesinden dolayı bir kayıplarının olduğu bilgisini vererek; "Jeff Bezos tabiki bu durumu bilemez, ama bize borçlu. Bu borcu Türkiye’ye yatırım yaparak kapatabilir" dedi.

'İLGİYLE TAKİP EDİYORUM'



Dr. Varlıbaş, "Jeff Bezos iş dünyasına ilham kaynağı olan çok önemli bir kişidir. Hayat hikayesini okudum, ilgiyle takip ediyorum. ’Kendisine Türkiye’ye hoş geldin’ diyorum. Bezos’a Ege kıyılarında orijinal Türk yemeklerini tatmasını öneririz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

