DSİ: KKTC Su Temin Projesi'ndeki arıza teknik sebeplerden kaynaklandı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce, KKTC Su Temin Projesi'ndeki arızanın teknik nedenlerden meydana geldiği belirtilerek, "Sabotaj ve trol avcılığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Arızanın giderilmesi ve onarımın bir an evvel yapılması maksadıyla eylem planı yürürlüğe konulmuştur." ifadeleri kullanıldı.

DSİ'den yapılan açıklamada, KKTC Su Temin Projesi ile Türkiye tarafında inşa edilen Alaköprü Barajı'ndan alınan yıllık 75 milyon metreküp suyun, dünyada ilk kez uygulanan "askıda geçiş sistemi" ile Akdeniz'den KKTC tarafında inşa edilen Geçitköy Barajı'na iletildiği hatırlatıldı.

Deniz geçişi 66,5 kilometresi askılı boru hattı olmak üzere 80 kilometre, isale hattında 1600 milimetre çapında polietilen boru kullanılan projede, 8 Ocak saat 02.00'de deniz geçişi isale hattında arıza olduğu ifade edildi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin 11 Ocak'ta hat üzerinde helikopterle inceleme yaptığı belirtilen açıklamada, 13 Ocak'ta TCG Işın gemisinin sörvey çalışması, dalgıçların su altı incelemesi ve gemideki robot ile görüntü alımı gerçekleştirdiği bildirildi.