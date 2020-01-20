FİNANS
  4. DSİ'nin yatırımları verimli toprakları suyla buluşturuyor

DSİ'nin yatırımları verimli toprakları suyla buluşturuyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.01.2020 11:40 | Son Güncelleme

Nevşehir, Yozgat, Kırşehir ve Kayseri'de 17 yılda hayata geçirilen projeler sayesinde 718 bin 405 dekar arazi suyla buluştu

NEVŞEHİR (AA) - Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Nevşehir, Yozgat, Kırşehir ve Kayseri'de 17 yılda hayata geçirilen sulama yatırımlarıyla 718 bin 405 dekar arazinin suyla buluşturulduğunu ve bu sayede çiftçilerin zirai gelirinde yıllık 408 milyon lira artış sağlandığını belirtti.

Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, Nevşehir'de 17 yılda 11 sulama tesisi ile 38 bin 890 dekar arazinin sulamaya açıldığını ve çiftçilerin gelirinde 17 milyon lira artış gerçekleştiğini bildirdi.

Nevşehir kent merkezine yıllık 5 milyon 140 bin metreküp içme suyu sağladıklarını vurgulayan Aydın, "143 bin kişinin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşıladık. 3 baraj ve 1 gölet inşa ettik. 15 derenin de ıslahını tamamladık." ifadelerini kullandı.

Aydın, Nevşehir genelinde 9 ayrı sulama tesisinin daha faaliyete geçirilmesini planladıklarını kaydetti.

- Yozgat'ta 24 sulama tesisi yapıldı

Yozgat'a aynı dönemde yaptıkları 24 sulama tesisiyle 199 bin 170 dekar tarım arazisinin suya kavuşturulduğunu vurgulayan Aydın, 8 baraj ve 3 göletin inşaatının da devam ettiğini belirtti.

Aydın, kalkınma için baraj, gölet ve sulama tesislerinin çok önemli olduğunu vurgulayarak, Yozgat'a 2 baraj ve 1 gölet daha yapılmasının planlandığını bildirdi.

Aydın, kente son 17 yılda inşa edilen sulama projeleri hakkında şu bilgileri aktardı:

"Yozgat çiftçisine yıllık 133 milyon lira ilave zirai gelir artışı sağladık. Bunun dışında 108 bin 500 dekar araziyi sulayacak 4 sulama tesisi inşaat safhasında. 2003 yılından bugüne kadar tamamladığımız içme suyu tesisleri ile 261 bin 77 kişinin ihtiyacını karşılayacak olan yıllık 17,50 milyon metreküp içme suyu temin edildi. Yozgat'ta taşkın riskini azaltmak için 54 taşkın koruma tesisi ile 46 yerleşim yeri ve 14 bin 800 dekar arazinin taşkın kontrolü sağlandı ve 4 taşkın koruma tesisinin de inşaat çalışmaları devam etmektedir."

- Kırşehir'de yıllık 62 milyon lira zirai gelir artışı sağlandı

DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Kırşehir'de de 17 yılda devasa yatırımlar yaparak, içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ettiklerini kaydederek, şöyle devam etti:

"Tamamladığımız içme suyu tesisiyle kent merkezine yıllık 20,06 milyon metreküp içme suyu sağladık. 234 bin kişinin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşıladık. İl genelinde inşa ettiğimiz 2 baraj ve 2 göletle 124 bin 410 dekar araziyi sulamaya açtık. İki barajın inşaatı devam ediyor. Ayrıca 17 derenin de ıslahını tamamladık."

Kentte 8 sulama tesisini tamamladıklarını anlatan Aydın, barajlar ve sulama tesisleri sayesinde çiftçilere yıllık 62 milyon lira zirai gelir artışı sağladıklarını kaydetti.

Aydın, Kırşehir'e 10 sulama tesisi daha yapmayı planladıklarını bildirdi.

- Kayseri

Kayseri'ye yapılan yatırımlarla ilgili de bilgi veren Aydın, son dönemde yapılan su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynadığını vurguladı.

Kayseri’ye 8 baraj ve 4 gölet kazandırdıklarını anımsatan Aydın, "Tamamlanan 48 sulama tesisi ile 355 bin 935 dekar zirai araziyi sulamaya açtık. Böylece Kayseri'nin arazilerini daha bereketli hale getirerek çiftçilerimize yıllık 196 milyon lira ilave zirai gelir artışı sağladık. Ayrıca 496 bin 609 dekar araziyi sulayacak 5 sulama tesisi inşaat aşamasında." ifadelerini kullandı.

Aydın, Kayseri'ye 53 dere ıslah tesisi yaparak 50 meskun mahal ile 10 bin 270 dekar araziyi taşkınlardan koruduklarını belirtti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Giyinmek istemiyorum' dedi, sokak ortasında çırılçıplak soyunup... 'Giyinmek istemiyorum' dedi, sokak ortasında çırılçıplak soyunup...
Temizlik ürünleri bir tıkla kapınızdaTemizlik ürünleri bir tıkla kapınızda
Vodafone Yanımda’ya ‘Yılın Mobil Uygulaması’ ödülüVodafone Yanımda’ya ‘Yılın Mobil Uygulaması’ ödülü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, DSİ yatırımları, kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat,

En Çok Okunan Haberler

Son ankette çarpıcı sonuçlar: HDP'den yüzde 60 destek alıyor

Son ankette çarpıcı sonuçlar: HDP'den yüzde 60 destek alıyor

Meteoroloji İstanbul için tarih verdi! Kar geliyor

Meteoroloji İstanbul için tarih verdi! Kar geliyor

Çeyrek ve gram altın ne kadar?

Çeyrek ve gram altın ne kadar?

Fındık fiyatları tavan yaptı

Fındık fiyatları tavan yaptı

Dolar yeni haftaya nasıl başladı?

Dolar yeni haftaya nasıl başladı?

Uludağ'a akın ettiler! Pistler doldu

Uludağ'a akın ettiler! Pistler doldu

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Bakanlık açıkladı! Bu markalardan uzak durun

Bakanlık açıkladı! Bu markalardan uzak durun

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Altında hızlı düşüş! İşte sebebi...

Altında hızlı düşüş! İşte sebebi...

Altında sert düşüş!

Altında sert düşüş!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Temizlik ürünleri bir tıkla kapınızda

Temizlik ürünleri bir tıkla kapınızda

Vodafone Yanımda’ya ‘Yılın Mobil Uygulaması’ ödülü

Vodafone Yanımda’ya ‘Yılın Mobil Uygulaması’ ödülü

Fındık ihracatı geçen yılı geçti

Fındık ihracatı geçen yılı geçti

Düzce’deki konut satışı bir önceki yıla göre düştü

Düzce’deki konut satışı bir önceki yıla göre düştü

Merkez Bankası Olağanüstü Genel Kurulu toplandı

Merkez Bankası Olağanüstü Genel Kurulu toplandı

Dünyada en çok kullanılan mesajlaşma uygulamaları açıklandı

Dünyada en çok kullanılan mesajlaşma uygulamaları açıklandı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.