DSP Genel Başkanı'ndan ÖTV'nin kaldırılmasına ilişkin açıklama!

Konuşmasına "Andımız"ı okuyarak başlayan Aksakal, "Andımız içerisinde yer alan hangi duygu, kimlik veya ideal sizi rahatsız etti? Son Türk devletini kuran ve düşmanlarının bile önünde saygı ile eğildiği, başarısını takdir ettiği bir yüce kişiliğin, yani Atatürk'ün resmi 'devlet nişanlarında' yer almayacak da kimin resmi yer alacak?" diye konuştu.

Danıştayın Andımız kararıyla ilgili eleştirilerde bulunan Aksakal, "Türkiye Cumhuriyeti devletinin anayasal düzenini değiştirmek, laik, demokratik Cumhuriyet ilkeleri yerine şeriat hükümleriyle bir sözde din devleti kurma hayali içinde yargıyı işgali altına alan ve 12 Eylül 2010 Anayasa Referandumuyla birlikte Anayasa Mahkemesi üyelerinin yemin metninde bile değişikliğe yönelik kalkışma cüreti gösteren FETÖ terör örgütünün kripto unsurları Danıştayda da halen hüküm mü sürmektedir?" dedi.

'ÖTV KALDIRILSIN!'

Aksakal, bazı muhalefet partilerine yönelik, "İşte bakın, dün bir, bugün iki. Aynı partinin mensuplarıyken Cumhurbaşkanıyla ters düşüp kendilerince yeni parti kuranlar, şimdi gerçek zihniyetlerini de ortaya koymaktan çekinmiyorlar. Stratejik derinlik öngörüsüzlüğüyle ülkeyi Suriye bataklığına sürükleyenler, Emevi Camisi'nde namaz kılmaya giderken Emevilerin Türkiye camilerinde namaz kılmasına sebep olanlar, demek ki boşuna 'Serok Ahmet' diye karşılanmamış o zamanlar." ifadelerini kullandı.