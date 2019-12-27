DTO Başkanı Erdoğan, "Yerli otomobil güçlü bir şekilde dünyada olacak"

Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ön gösterimi yapılacak yerli otomobil ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, "Türkiye yıllardır kurduğu hayali gerçeğe dönüştürüyor" dedi.

Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan Bilişim Vadisi’nde yerli otomobilin ön gösterim toplantısına katıldı. Program öncesi açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Öncelikle bugün ülkemiz açısından çok önemli bir gün. Türkiye’nin lig atlayacağı, Avrupa liginin üzerine çıkacağı bir gün. Cumhurbaşkanımız bu görevi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımıza takdir ettiğinde TOBB Başkanımız bunu Türkiye’deki beş tane önemli babayiğit ile birlikte otomobilin tanıtımını gerçekleştireceğiz. Türkiye açısından, gelecek açısından, ihracat açısından önemli. Artık inşallah yerli ve milli otomobilimize 2022 yılından sonra hep birlikte binip, memleketimize daha çok iş yapmanın gayreti ve çabası içerisinde olacağız. Projede emeği geçen başta Cumhurbaşkanımıza, iş insanlarımıza ve TOBB Başkanımıza olmak üzere mühendislerimize çok teşekkür ediyorum. Türkiye yıllardır kurduğu hayali bugün gerçekleştirmekte ve artık yollara çıkma zamanı. Ayrıca dünyaya ihracat etme zamanını da hep birlikte göreceğiz" dedi.