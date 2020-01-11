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  4. Dubai'deki Türkiye Ticaret Merkezinde sona doğru

Dubai'deki Türkiye Ticaret Merkezinde sona doğru

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.01.2020 11:45 | Son Güncelleme

Kayseri OSB'nin, TİM'in desteğiyle şubat sonunda Dubai'de açmayı planladığı 14 bin metrekarelik Türkiye Ticaret Merkezi, Kayseri mobilyasından ev tekstiline kadar çok sayıda ürünün Orta Doğu, Afrika ve Asya pazarında daha fazla pay almasını sağlayacak - Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan: - "Dubai senede 100'ün üzerinde otel mobilyasını, mermerini, perdesini, halısını, avizesini yeniliyor. Bu pazara talip olduk" - "İlk yıl için bir şeyler ön görmek zor ama ikinci yıl için mobilya sektörünün ihracatına yaklaşık 250 milyon dolarlık bir katkı sağlayacağını düşünüyorum"

KAYSERİ (AA) - MURAT ASİL - Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB), Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) desteğiyle Dubai'de ticaret merkezi açmaya hazırlanıyor.

Türkiye'nin önemli mobilya üretim merkezlerinden Kayseri OSB'nin, yaklaşık 65 yıllık mobilya üretim tecrübesini, rekabet gücünü yurt dışına taşımak, mobilya ihracatını daha yukarıya çıkarmak amacıyla başlattığı Dubai'ye Türkiye Ticaret Merkezi açma projesinde sona gelindi.

Dubai'nin dünyaca ünlü Basra Körfezi kıyısında bulunan Palmiye Adası'nın yakınına kurulan mobilyaya dair her ürünün sergileneceği adeta bir mobilya AVM'si mantığı ile hizmet verecek Türkiye Ticaret Merkezinin şubat ayının sonlarına doğru faaliyete geçmesi bekleniyor.

Kayseri OSB iştiraki olmasına rağmen Kayserili mobilya firmalarından Denizli'deki tekstilciye, Gaziantep'teki halıcıya kadar birçok firmanın da boy göstereceği bu merkez ile son yıllarda ticaretin merkezi haline gelen Dubai'de Türk ürünlerinin Orta Doğu, Afrika ve Asya pazarında daha fazla pay alması planlanıyor.

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, MODOKO Mobilyacılar Sitesi, MASKO ve sektörlerin diğer öncüleri ile ortak güçlü ve kararlı bir adım atarak Ticaret Bakanlığı ve TİM'in de destekleriyle ihracatın artırılmasına yönelik önemli bir yatırıma imza attıklarını söyledi.

Kayseri'de üretilen mobilyaların küresel arenada tanınırlığını artırmak, Türkiye'nin ihracat hedeflerine katkı sağlamak için yaklaşık 2 yıl önce başlattıkları projede sona gelindiğini belirten Nursaçan, ticaret merkezinin Dubai'nin turizm ve ticaretinin döndüğü en gözde caddelerinden birinin üzerinde olduğunu ifade etti.

Nursaçan, "Dubai'de 14 bin metrekarelik bir alanda ülkemize, şehrimize yaraşır merkez kurduk. Sabah 10'dan akşam 10'a kadar açık olacak, bir fuar merkezini, sergi salonunu hayata geçiriyoruz." diye konuştu.

- "Büyük bir nimet, iyi bir fırsat"

Bu projede devletin sanayiciye büyük destekler ve imkanlar sağladığını vurgulayan Nursaçan, şöyle devam etti:

"Devletimiz ürettiğiniz ürünleri yurt dışında satmak için gayreti olanlara kira ve reklam giderlerinin bir bölümünü karşılıyor. Bu büyük bir nimet, iyi bir fırsat. Kayseri'de, Türkiye'de üretilen mobilya gerçekten kaliteli ama bunu pazarlayamadığımız zaman varlığımız bir şey ifade etmiyor. Dünyada 2018 yılında 270 milyar doları aşan bir mobilya ihracatı söz konusu. Bunun 90 milyar dolarını Çin, 20 milyar dolarını Almanya, 17 milyar dolarını İtalya, 14 milyar dolarını ise Polonya yapmış durumda. Türkiye olarak yaptığımız ihracat 3 milyar dolar. Bu yetersiz. Devletimiz böyle güzel imkanları sunmuşken 'Ben bu işlere karışmıyorum.' demek bize yakışmazdı."

Dubai'de çok büyük kapasiteli 600 civarında otel olduğunu ve oradaki mevzuat gereği otellerin 5 yılda bir dekorasyonlarını yenilemek zorunda olduklarını anlatan Nursaçan, "Dubai'de senede 100'ün üzerinde otel mobilyasını, mermerini, perdesini, halısını, avizesini yeniliyor. Biz bu pazara talip olduk. Bugün baktığımız zaman Afrika'dan Dubai'ye her gün 100'lerce uçak geliyor. Onların da ihtiyaçları var." şeklinde konuştu.

- "Yaklaşık 250 milyon dolarlık bir katkı sağlayacağız"

Nursaçan, Türkiye'nin Dubai'deki vitrini olmak istediklerini, bu nedenle ülkeyi en iyi temsil edebilecek firmalara merkezde yer vereceklerini dile getirerek şunları kaydetti:

"Kurumsal, Türkiye'yi yurt dışında temsil etme kabiliyeti olan, dış ticareti bilen, yaptığı ürünün arkasında durabilen tüm firmalarımız buraya katılabilir. Kaliteli firmalardan bu işte destek gördük. MODOKO Mobilyacılar Sitesi ve MASKO Mobilya Kenti gibi bu alanda önemli kuruluşlarla iş birliği anlaşmaları yaptık. Ben inanıyorum ki Orta Doğu ve Afrika'daki pazardan Kayseri büyük pay alacaktır. Sadece Kayseri değil, Gaziantep'teki halıcı da Denizli'deki tekstilci de olacak. İlk yıl için bir şeyler ön görmek zor ama ikinci yıl için mobilya sektörünün ihracatına yaklaşık 250 milyon dolarlık bir katkı sağlayacağını düşünüyorum."

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Anahtar Kelimeler:
dubai, ekonomi, ihracat, kayseri, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi, mobilya, Palmiye Adası, Tahir Nursaçan,

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