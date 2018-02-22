FİNANS

Dubaili şirket Türkiye'de atağa geçti! 100 bin kişiyi işe alacak

22 Şubat 2018 19:52

Akıllı telefon uygulaması üzerinden araç çağırma servisleri arasındaki rekabet artıyor. ABDʹli Uberʹin ortadoğudaki en büyük rakibi olan Careem, Türkiyeʹdeki hedeflerini büyüttü. Geçen yıl aldığı son yatırımla 1 milyar dolarlık şirket olarak ‘unicorn’ statüsü kazanan Careem, Türkiyeʹde 5 yılda 100 bin kişiyi işe almayı hedefliyor.

Dubaili şirket Türkiye'de atağa geçti! 100 bin kişiyi işe alacak

 Düzenlenen basın toplantısında Careemʹin Türkiyeʹdeki hedeflerini anlatan Careem Türkiye Genel Müdürü Dilara Demir Kısakürek, Yerel halka ve genç kesime hem tam zamanlı hem de yarı zamanlı iş olanakları sağlayacağız. 5 yıl içerisinde sadece Türkiye pazarında 100 bin kişiye iş imkanı sunmayı hedefliyoruz” dedi. 

 
İstanbul’un yaşadığı ulaşım problemine inovatif çözümler üretmeye çalıştıklarını aktaran Kısakürek, şunları söyledi: Türkiye’deki faaliyetlerimize geçen yılın başında başladık ve kısa sürede çok ciddi bir büyüme kaydettik. Gerçekleştirdiğimiz araştırmalara göre pazar payımız yüzde 35’ler civarında. Son üç ayda araç filomuzu 6 katına çıkardık. 
 
SARI TAKSİ SEÇENEĞİ GELDİ
 
Bir yıl içerisinde 8 kişilik VIP minivanlardan oluşan araç filolarına, kullanıcılardan gelen talep üzerine sarı taksi seçeneğini de eklediklerini belirten Kısakürek, Son aylarda taksi alımında büyüme yaşıyoruz. Sarı taksilerimiz için de çağrı merkezi hizmeti sunuyoruz” dedi. Türkiye’de özellikle gençlerden ve kadınlardan yoğun ilgili gördüklerine değinen Kısakürek, Careem’in önceliği her zaman yolcularının ve kaptanlarının güvenliği. Kullanıcılarımıza bu alanda sunduğumuz çağrı merkezi, rota paylaşma, çağrı maskeleme gibi birçok özelliğimiz bulunuyor. Aynı zamanda kaptanlarımız da kullanıcılarımızı puanlayabiliyor” diye konuştu.
 
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Okuyucu Yorumları5 yorum
  • 19 Oy
    sen ataga kalkmazsan elin ** arabi alir.
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  • 58 Oy
    taşeron şöförler kadroyu alamadı bari gidip elin adamının yanında çalışırız saolsun hükümetimiz ihale farklı yapıldığı için kamuda taşeron sayılmadık
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  • 42 Oy
    UTANMADA YOK KORSAN TAŞIMACILIK YAPACAKLAR BİDE UTANMADAN BASIN AÇIKLAMASI YAPIYORLAR LÜTFEN DEVLETİMİZ DUR DESİN ARTIK
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  • 120 Oy
    ne çabuk şırket oldunuz taşımacılıkta da 100 bin kışı ışe alacaksınız ne zaman resmıleştınızde sarı taksıler uzerınde ve ya mını vanlarda taşımacılık yapacaksınız sız kımsınız ya gıdın dubaıye ne ışınız var burdakı ınsanların ekmeklerıne
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  • 54 Oy
    @muhammet_al_1970 yok dostum buradaki Taksi şoförleri çok da insandan sayılmaz Onlar ayrı bir organizma türü aralarında iyileri olabilir ama bana hiç denk gelmedi çok büyük bir bölümünden bahsediyoruz Beter olsunlar inşallah
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