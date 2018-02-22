Dubaili şirket Türkiye'de atağa geçti! 100 bin kişiyi işe alacak

Düzenlenen basın toplantısında Careemʹin Türkiyeʹdeki hedeflerini anlatan Careem Türkiye Genel Müdürü Dilara Demir Kısakürek, Yerel halka ve genç kesime hem tam zamanlı hem de yarı zamanlı iş olanakları sağlayacağız. 5 yıl içerisinde sadece Türkiye pazarında 100 bin kişiye iş imkanı sunmayı hedefliyoruz” dedi.

İstanbul’un yaşadığı ulaşım problemine inovatif çözümler üretmeye çalıştıklarını aktaran Kısakürek, şunları söyledi: Türkiye’deki faaliyetlerimize geçen yılın başında başladık ve kısa sürede çok ciddi bir büyüme kaydettik. Gerçekleştirdiğimiz araştırmalara göre pazar payımız yüzde 35’ler civarında. Son üç ayda araç filomuzu 6 katına çıkardık.

SARI TAKSİ SEÇENEĞİ GELDİ

Bir yıl içerisinde 8 kişilik VIP minivanlardan oluşan araç filolarına, kullanıcılardan gelen talep üzerine sarı taksi seçeneğini de eklediklerini belirten Kısakürek, Son aylarda taksi alımında büyüme yaşıyoruz. Sarı taksilerimiz için de çağrı merkezi hizmeti sunuyoruz” dedi. Türkiye’de özellikle gençlerden ve kadınlardan yoğun ilgili gördüklerine değinen Kısakürek, Careem’in önceliği her zaman yolcularının ve kaptanlarının güvenliği. Kullanıcılarımıza bu alanda sunduğumuz çağrı merkezi, rota paylaşma, çağrı maskeleme gibi birçok özelliğimiz bulunuyor. Aynı zamanda kaptanlarımız da kullanıcılarımızı puanlayabiliyor” diye konuştu.